Biella, gemelle rubano all'Esselunga e si danno alla fuga gettando merce in strada e tra le auto: arrestate

Due gemelle trentenni di nazionalità rumena sono state arrestate per rapina impropria a Biella. L’episodio si è verificato sabato scorso presso il centro commerciale “I Giardini”, dove le due donne sono state sorprese a rubare merce. La Polizia è intervenuta prontamente, riuscendo a fermare le fuggitive.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti dopo una segnalazione di rapina impropria. Le due donne, dopo aver oltrepassato le casse dell’Ipermercato Esselunga con merce nascosta nelle tasche e nelle borse, sono state fermate dai responsabili della sicurezza interna.

La fuga e l’arresto

Le gemelle hanno reagito in modo aggressivo, cercando di sfuggire alla cattura spintonando gli addetti alla sicurezza. Durante la fuga, hanno gettato la merce rubata lungo Via Lamarmora, tra il marciapiede e le auto in sosta. La refurtiva, del valore di oltre 300 euro, è stata in parte danneggiata e non rivendibile, ma è stata restituita all’avente diritto.

Conseguenze legali

Le due donne, identificate come residenti in provincia di Cuneo, sono state arrestate per rapina impropria. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, imponendo il divieto di dimora nella provincia di Biella e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Fonte foto: IPA