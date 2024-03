Ritrovato a Milano Edoardo Galli, l'avvistamento di Quarto Grado: il ragazzo visto da Teruzzi, il suo racconto

Edoardo Galli, il sedicenne scomparso lo scorso 21 marzo da Colico e ritrovato venerdì 29 marzo in Stazione Centrale a Milano, è stato riconosciuto e segnalato anche da Rosa Teruzzi, caporedattrice della trasmissione Quarto Grado, in onda su ReteQuattro.

L’avvistamento di Quarto Grado

Rosa Teruzzi ha raccontato il suo avvistamento nel corso della puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 29 marzo. “Alle 7.30 stavo venendo in ufficio a Quarto Grado, ero alla Stazione Centrale di Milano e sono uscita dalla metropolitana per andare in libreria”.

E improvvisamente, spiega, “mentre parlavo al telefono con un collega ho alzato gli occhi e ho visto un ragazzo, questo nella foto, che mi sembrava Edoardo Galli, il ragazzo di Colico scomparso lo scorso 21 marzo”, racconta Teruzzi.

“Istintivamente – prosegue il racconto della giornalista – l’ho chiamato ‘Edoardo!’ ma lui non si è girato. Allora un pò l’ho seguito. Non ero sicura che fosse lui, aveva uno zaino diverso ma era vestito nello stesso modo”.

La foto scattata in stazione a Milano

A quel punto la giornalista ha scattato una fotografia al ragazzo.”L’ho immediatamente consegnata al collega, Matteo Macuglia, che era in contatto con i carabinieri e a cui ha girato la foto” ha affermato.

La caporedattrice di Quarto Grado si è detta “davvero felice che tra tante storie brutte che raccontiamo, una storia sia finita bene“.

Questo ragazzo, ha aggiunto, “stava già tornando a casa, un’altra persona l’ha segnalato. Veramente una storia a lieto fine“.

I genitori: era diretto a Keros, in Grecia

Secondo quanto dichiarato da Papà Alessandro e mamma Natalia, i genitori dello studente scomparso da Colico il 21 marzo e ritrovato 29 marzo alla Stazione Centrale di Milano, “era diretto in Grecia, ora ci andremo insieme”.

In particolare, Edoardo voleva andare a Keros, un’isoletta disabitata delle Cicladi. “Ci ha fatto preoccupare, ma comunque è qua. All’isola di Keros ci andremo tutti e quattro” ha osservato il padre.

Secondo quanto finora accertato, come riporta LaPresse, Edoardo – che ha anche una sorella più piccola – ha viaggiato da solo in autobus fino al confine tra Croazia e Montenegro, dove il 27 marzo è stato controllato dalla polizia croata. Da qui la decisione di tornare a casa.

A Milano Centrale è stato riconosciuto da una coppia di viaggiatori che ha avvisato la Polfer.