Minori evasi dal carcere di Casal del Marmo, fermato anche il terzo fuggitivo: dove si trovava il 15enne

Sono stati tutti catturati, nel giro di due giorni, i tre minori evasi dal carcere di Casal del Marmo a Roma: all’appello mancava l’ultimo fuggitivo, di 15 anni, il più giovane dei tre detenuti tunisini. È stato rintracciato dalla polizia nei pressi del parco di Colle Oppio, a Roma. In precedenza erano stati trovati i due 17enni, in luoghi e momenti separati: uno a L’Aquila, l’altro nei pressi della stazione Termini di Roma.

Preso anche l’ultimo giovane fuggitivo a Roma

Due giorni o giù di lì: tanto è durata la libertà per i tre minori evasi dal carcere romano di Casal del Marmo.

Con l’arresto del terzo fuggitivo, il 15enne, si conclude quindi una vicenda che ha causato non poca apprensione oltre che gli ennesimi imbarazzi per quella che è attualmente la gestione dei penitenziari in Italia.

L’ultimo dei tre evasi dal carcere di Casal del Marmo è stato rintracciato nel parco di Colle Oppio a Roma

Il più giovane del temerario trio è quello che è riuscito a sfuggire per più tempo alle forze dell’ordine. Martedì 23 luglio, al mattino, i carabinieri della Compagnia Roma Centro lo hanno individuato e rintracciato nel parco di Colle Oppio.

Tutti catturati i minori evasi dal carcere di Casal del Marmo

Il primo a essere catturato è stato uno dei due 17enni, quello che era riuscito ad allontanarsi più degli altri. Gli agenti lo hanno scovato a L’Aquila: la polizia ha in breve tempo mangiato la foglia, considerando che lì il ragazzo era stato arrestato per la prima volta e aveva ancora dei contatti.

A breve distanza temporale, anche il secondo 17enne è stato rintracciato, poco prima delle 19 di lunedì, questa volta nei pressi della stazione ferroviaria di Termini a Roma.

La polizia cerca possibili complici

Gli investigatori stanno ora cercando eventuali complici che potrebbero aver assistito i tre ragazzi nella loro evasione e breve latitanza.

È emerso poi che per uno di loro la fuga avrebbe potuto essere ancora più breve:. Poche ore dopo l’evasione di domenica 21 luglio, infatti, era stato colto in flagrante mentre tentava di rubare in un supermercato dell’Esquilino.

Non è stato però riconosciuto: i soldati dell’Esercito allertati dal negoziante, coinvolti nell’operazione “Strade sicure”, non erano stati informati dell’evasione né avevano ricevuto le foto dei fuggitivi.