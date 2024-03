A Quarto Grado si parla della strage di Altavilla Milicia, la madre di Antonella Salamone accusa i palermitani

A Quarto Grado su Rete 4 si torna a parlare della strage familiare di Altavilla Milicia, nella quale al culmine di un presunto esorcismo Giovanni Barreca, insieme alla figlia e a due palermitani, avrebbe sterminato il resto della sua famiglia: la moglie Antonella Salamone e due figli. La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha mandato in onda un’intervista ai genitori di Antonella Salamone.

I genitori di Antonella, Rosalia Licata e Angelo Salamone, raccontano a Quarto Grado l’ultimo contatto telefonico avvenuto con la figlia domenica 4 febbraio. La scoperta del massacro di Altavilla Milicia è avvenuta l’11 febbraio.

I coniugi Salamone-Licata avevano frequenti contatti telefonici con la figlia. Non si spiegano dunque il perché di un silenzio lungo diversi giorni. Questo il racconto della madre:

Questo il racconto del padre:

La signora Rosalia Licata, madre di Antonella Salamone e nonna delle due piccole vittime accusa i due palermitani, Sabrina Fina e Massimo Carandente, di avere manipolato Giovanni Barreca.

Secondo la donna, dietro alla presunta manipolazione operata dalla coppia sulla famiglia Barreca ci sarebbero stati interessi materiali:

Frequentavano quei gruppi di preghiera perché si sentivano soli. Io dicevo a mia figlia che non ero d’accordo sul fatto che facesse entrare in casa persone che non conosceva e lei talvolta ci restava male. Giovanni era fanatico e questo si sapeva. Quella maledetta coppia ha rovinato la loro famiglia. Giovanni non avrebbe fatto quello che ha fatto se non fosse stato manipolato. Non era un padre esemplare, uno di quelli molto presenti con i bambini: lavorava, tornava a casa e aveva fatto il suo dovere. Però non ha mai fatto mancare nulla alla sua famiglia. Devo anche riconoscere il lato buono di Giovanni, che per noi è stato come un figlio. Tutta la famiglia è stata manipolata. L’unico che riusciva ad essere un po’ più ribelle è stato mio nipote Kevin: quando si è reso conto della situazione ha cominciato a mandare messaggi ai suoi compagni e un po’ a tutti, meno che ai nonni. […] Mia figlia ha iniziato avere problemi quando loro due si sono intrufolati in casa: le hanno detto che non era una buona madre e non era una buona moglie per me. Hanno architettato tutta questa tragedia per avere la casa.