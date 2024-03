L'avvocato di Carandente e Fina risponde alle accuse di Giovanni Barreca sulla strage di Altavilla Milicia

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Le indagini sugli orrori della strage di Altavilla Milicia hanno raggiunto un nuovo step, che è quello delle reciproche accuse: l’avvocato Massimo Rocca, che difende Sabrina Fina e Massimo Carandente, ha replicato alle accuse mosse da Giovanni Barreca. Lo ha fatto, il legale del Foro di Crotone, attraverso le telecamere di ‘Mattino Cinque’.

Ricordiamo che Giovanni Barreca, durante un incontro con il suo avvocato Giancarlo Barracato avvenuto in carcere il 28 febbraio, ha puntato il dito contro la coppia di Palermo accusando i due di essere stati gli esecutori materiali della strage alla quale il muratore 54enne avrebbe assistito “completamente imbambolato”, pietrificato dalla paura e dallo choc. Avrebbero fatto tutto loro, quindi, secondo Giovanni Barreca.

L’avvocato Rocca, in collegamento con il format condotto da Federica Panicucci, riferisce che la versione raccontata dai suoi assistiti sarebbe “completamente opposta“. Come riporta ‘Repubblica’, infatti, Carandente e Fina avrebbero indicato Barreca e la figlia 17enne come i responsabili della strage.

Rocca, inoltre, precisa che non considera i suoi assistiti completamente estranei alla vicenda, bensì si dice al lavoro per definire al meglio il ruolo di ogni persona coinvolta. Dallo studio gli ricordano che Sabrina Fina ha presentato un morso al polpaccio attribuibile, in maniera molto sottointesa, a una qualche colluttazione avvenuta all’interno della villa.