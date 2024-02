Strage di Altavilla Milicia compiuta da Giovanni Barreca, l'ombra della setta dietro tutto: parla un testimone

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Io sono sconvolto”, queste le parole usate da un testimone sulla strage di Altavilla, il quale accenna i contorni della probabile presenza di una setta composta da almeno 10 adepti, con alcuni dei quali sarebbe rimasti in contatto per un certo periodo.

Non solo Sabrina Fina e Massimo Carandente, quindi: i due erano due semplici guide o reclutavano seguaci? Oppure, erano a loro volta reclutati? Il testimone descrive a ‘Pomeriggio Cinque’ Giovanni Barreca e Antonella Salamone, rispettivamente marito e moglie vittima, come “una coppia tranquilla, mai una parola di Giovanni fuori posto” e “figli meravigliosi”.

Va precisato che gli evangelici, gruppo religioso cui inizialmente Barreca e la moglie facevano parte, avrebbero preso da subito le distanze dalla vicenda. Il testimone si domanda: “Non so in quale setta siano caduti”. La pista della setta è battuta ora dagli inquirenti, che cercano di ricostruire il contesto in cui collocare la mattanza.

Una donna, appartenente alla chiesa evangelica, precisa che gli incontri tra i fedeli si organizzano in casa ma “Massimo (Carandente, nda) non frequentava più” nemmeno in occasione di dirette social. Ci si domanda se Fina e Carandente siano stati plagiati a loro volta. “Solo una setta può fare queste cose”, riferisce il primo testimone ascoltato da ‘Pomeriggio Cinque’.

