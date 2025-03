Anziana morta strangolata in casa San Giovanni Valdarno nell'Aretino, fermata la figlia 60enne

Una donna anziana è stata trovata morta in casa a San Giovanni Valdarno, nell’Aretino. Per la sua morte i carabinieri hanno arrestato la figlia, 67 anni, dopo aver riscontrato segni di strangolamento sul corpo della vittima. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe stata proprio la congiunta a dare l’allarme telefonando al numero unico per le emergenze.

Anziana morta strangolata nell’Aretino

Le informazioni sono ancora in divenire. Secondo le indiscrezioni riportate da Fanpage la tragedia si è consumata nella notte tra l’8 e il 9 marzo a San Giovanni Valdarno, nell’Aretino.

La vittima, 93 anni, è stata trovata morta con evidenti segni di strangolamento nell’abitazione della figlia in via Fermi. Le autorità sarebbero state allertate dopo una segnalazione arrivata al numero unico per le emergenze.

Il personale del 118 giunto sul posto dopo la chiamata dei militari non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. TgLa7 riferisce che a comporre il Nue sarebbe stata la figlia 67enne della vittima, che viveva insieme al marito, alle 7 del mattino di domenica 9 marzo.

La 93enne era originaria dell’Abruzzo e da poche settimane si era trasferita a San Giovanni Valdarno nell’abitazione di proprietà della figlia. L’anziana sarebbe stata affetta da gravi problemi di salute.

Fermata la figlia

Accertata la presenza dei segni di strangolamento sul corpo della 93enne i carabinieri hanno arrestato la figlia. Nel frattempo all’interno dell’abitazione sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri e dei Ris per ricostruire le dinamiche del dramma, ma su questi aspetti le autorità stanno mantenendo il più stretto riserbo.

Secondo TgCom24 la vittima potrebbe essere stata strangolata nel sonno.

Le ipotesi, dalla malattia alle tensioni in casa

Come già detto, sui rilievi in corso presso l’abitazione di via Fermi gli investigatori mantengono il massimo riserbo. Insieme ai carabinieri e i Ris è arrivato anche il medico legale per una prima ispezione del cadavere. Fanpage riporta che da poche settimane la donna si era trasferita presso l’abitazione della figlia a San Giovanni Valdarno dall’Abruzzo, ma più volte avrebbe manifestato il desiderio di fare ritorno nella sua casa.

Col tempo le condizioni di salute dell’anziana sarebbero peggiorante e, contestualmente, si sarebbero inaspriti i rapporti con la figlia 67enne che si occupava del suo accudimento. Tra le donne sarebbero stati frequenti i litigi e le tensioni. Recentemente ad Arezzo si è consumato un fatto analogo: una pensionata di 92 anni era stata trovata morta in casa e i carabinieri avevano arrestato la figlia che nel frattempo era fuggita a Rimini.