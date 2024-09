Anziana 92enne trovata senza vita in casa ad Arezzo, morta da almeno un mese col gatto: si cercano parenti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Triste ritrovamento ad Arezzo: il corpo di un’anziana è stato scoperto nel suo appartamento nel quartiere Saione. La donna, 92 anni, potrebbe essere deceduta da oltre un mese. L’ipotesi è un malore improvviso. Con lei anche il gatto, morto di stenti.

Potrebbe essere un normale necrologio, data l’età della signora che è stata ritrovata senza vita, ma purtroppo non è così. Sembra che la donna, 92 anni, fosse morta da oltre un mese al momento del ritrovamento.

Insieme a lei il gatto, che senza più le cure della donna, è morto di stenti.

Anziana donna trovata morta in casa ad Arezzo, con lei anche il gatto

Le cause sono ancora sconosciute, ma si suppone che l’anziana abbia avuto un malore improvviso, mentre l’animale non è riuscito a trovare cibo e acqua per sopravvivere dopo il decesso della padrona.

L’allarme

È stato il proprietario dell’immobile in via Montanara, nel quartiere Saione, a lanciare l’allarme. Insospettivo dal silenzio in casa e dall’assenza di altri contatti con l’anziana – seppure nel mese estivo e quindi potenzialmente fuori dall’abitazione -, ha deciso di chiamare la polizia.

All’arrivo, gli agenti hanno scoperto il corpo in avanzato stato di decomposizione. È stato quindi ipotizzato il periodo del decesso, con un lasso di tempo che va da 2-3 settimane fino a oltre un mese prima.

Il corpo del gatto è stato trovato accanto a quello della donna. Ora si indaga per ricostruire gli ultimi momenti di vita dell’anziana e per capire se si tratta, come ipotizzato, di un malore.

Si cercano i parenti

In questa vicenda mancano apparentemente i parenti. Non ci sono ancora informazioni in merito ai legami familiari e ai motivi per i quali per così tanto tempo nessuno si sia accorto del decesso della donna.

Gli investigatori stanno ora cercando di contattare i familiari, tra cui una figlia. Il magistrato ha disposto l’autopsia.

Non si escludono cause esterne, ma non ci sono al momento prove di elementi oltre il malore improvviso (anche a Roma è stato trovato senza vita un uomo, questa volta di 45 anni). Potrebbe aver pesato l’assenza di un soccorso immediato.