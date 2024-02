Dietro la strage di Altavilla Milicia gli interessi economici di Fina e Carandente? Il video di un testimone

La pista degli esorcismi potrebbe accompagnarsi con una sfumatura più materiale: dietro la strage di Altavilla Milicia ci sono gli interessi economici di Sabrina Fina e Massimo Carandente? ‘Pomeriggio Cinque’ ha raggiunto al telefono un presunto conoscente della coppia di ‘fratelli di Dio’ che ha rivelato alcuni dettagli sulla loro convivenza e sulla loro posizione sociale.

Di Carandente si è detto che fosse un sedicente life coach mentre di Sabrina Fina è noto che vendesse prodotti per il corpo. Il testimone, tuttavia, alla narrazione già riportata da inquirenti e stampa aggiunge che probabilmente i coniugi nutrivano interesse verso la villetta di Giovanni Barreca. Fino al dicembre 2023 la coppia avrebbe beneficiato del Reddito di Cittadinanza e di una pensione di invalidità di Carandente, entrate che consentivano ai coniugi di pagare l’affitto del loro appartamento di Sferracavallo, frazione di Palermo.

Dopo aver perso il Reddito di Cittadinanza, i guadagni di Sabrina Fina non sarebbero stati sufficienti per il mantenimento della casa e per questo, secondo il testimone, la coppia avrebbe escogitato stratagemmi per entrare nelle case dei seguaci e usufruirne con il pretesto di operare riti religiosi.

L’inviata di ‘Pomeriggio Cinque’ si domanda, quindi, se la coppia fosse realmente entrata nella villetta dei Barreca mossa da fanatismo religioso o se quello fosse un pretesto per rimediare al disagio economico.