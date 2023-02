Reggio Calabria, incidente sulla statale Jonio-Tirreno: morto un carabiniere nella galleria Limina

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Tragedia nella provincia di Reggio Calabria. Un incidente mortale si è consumato all’interno della galleria Limina, lungo la statale 682 Jonio-Tirreno. Come riporta la stampa locale – ‘Gazzetta del Sud’ e ‘Il dispaccio’ – il sinistro è avvenuto in località San Giorgio Morgeto, in provincia di Reggio Calabria.

Incidente mortale sulla statale Jonio-Tirreno

Verso le ore 8 di questa mattina, sabato 18 febbraio, un incidente si è verificato lungo la statale 682 Jonio-Tirreno.

Un uomo a bordo della sua autovettura stava percorrendo la statale in direzione Gioiosa Ionica quando all’interno della galleria Limina, in località San Giorgio Morgeto, il suo veicolo si è schiantato e l’impatto ha cagionato la morte del conducente.

San Giorgio Morgeto (RC), un incidente mortale è avvenuto questa mattina sulla statale Jonio-Tirreno all'interno della galleria Limina

Per il momento le dinamiche dell’incidente sono ancora da accertare. ‘Strettoweb’ scrive che il mezzo avrebbe sbandato contro il guardrail per poi ribaltarsi e ricadere sulla carreggiata.

‘Gazzetta del Sud’ riporta che la causa dell’incidente, secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale, potrebbe essere stato causato da un malore del conducente che ha perso il controllo del mezzo.

La vittima, scrive ‘Strettoweb’, sarebbe un carabiniere mentre ‘Ciavula’ aggiunge che i mezzi coinvolti sarebbero due, un Suv e una Fiat Punto, dunque nel sinistro sarebbero morte due persone. I dati sono ancora in fase di aggiornamento.

Le conseguenze sul traffico

Dopo l’incidente sul posto si sono portati i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia locale e il personale Anas.

Le autorità sono intervenute per delimitare il traffico indirizzando i mezzi leggeri alla strada limitrofa e bloccando il transito ai mezzi pesanti.

La viabilità è stata ripristinata regolarmente intorno alle 9:40.

Un altro incidente sulle nostre strade

L’incidente sulla statale Jonio-Tirreno ha avuto luogo a meno di 24 ore dalla tragedia avvenuta in provincia di Bergamo, a Endine Gaiano, sulla strada statale 42 dove il conducente di un tir ha perso la vita.

Il camionista aveva 55 anni e che molta probabilità sarebbe finito fuori strada dopo aver perso il controllo del mezzo.

Il mezzo pesante si è diviso in due parti, con la cabina dell’autoarticolato finita su un prato e il rimorchio rimasto sulla statale in orizzontale, occupando entrambe le corsie di marcia.