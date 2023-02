Incidente a Edine Gaiano sulla Strada Statale 42, morto conducente di un camion ribaltato: la ricostruzione

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Terribile incidente stradale nella mattina di venerdì 17 febbraio, intorno alle 5.20, lungo la Strada Statale 42 all’altezza di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo. Un uomo, il conducente di un tir, ha perso la vita.

La ricostruzione dell’incidente mortale a Edine Gaiano

Secondo quanto è emerso, il camionista, di 55 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo mentre percorreva la strada che costeggia il lago di Endine.

Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell’incidente, e parrebbe che sia stato causato dal conducente del tir stesso.

La cabina dell’autoarticolato è finita nel prato che costeggia la statale, mentre il rimorchio, che trasportava bottiglie di acqua minerale, è finito in orizzontale, occupando tutte e due le carreggiate.

Morto il conducente del tir ribaltato sulla Strada Statale 42

Sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza per prestare i primi soccorsi al conducente, ma purtroppo le sue condizioni erano gravi.

Il luogo dell’incidente sulla mappa di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo.

L’elicottero del 118 è stato allertato e si è alzato in volo in codice rosso da Brescia per trasportare il conducente del tir in ospedale, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Chiusio il traffico a Edine Gaiano dopo l’incidente del tir

La Strada Statale 42 è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte dei Carabinieri della stazione di Sovere, la Polizia stradale e i Vigili del fuoco volontari di Lovere.

Sono stati predisposti dei percorsi alternativi per permettere gli spostamenti da e per Endine Gaiano sulla via del lago.