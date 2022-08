Reggio Calabria, dramma nella campagna di famiglia: trattore si ribalta, muore 16enne che era alla guida

Tragedia a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. Un 16enne si è ribaltato alla guida del suo trattore nella contrada S.Antonio, nella campagna di famiglia. Dopo il grave incidente, le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime e nonostante il rapido intervento dell’elisoccorso, per il 16enne non c’è stato nulla da fare.

Incidente mortale con il trattore

Causa l’incidente sarebbe stato, secondo le prime ricostruzioni, un dislivello adiacente ad una fiumara, che il 16enne non avrebbe visto mentre era alla guida del trattore in un terreno di proprietà della famiglia.

La dinamica è in corso di accertamento da parte degli inquirenti.

L’intervento delle forze dell’ordine e del 118

Il sedicenne e la famiglia, residenti a Melicucco, secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, erano impegnati in lavori nel terreno di loro proprietà.

Sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente sono al lavoro i carabinieri, mentre sul posto sono arrivati i soccorsi del 118.

Intervenuti anche i vigili del fuoco dei distaccamento di Polistena che hanno lavorato per la messa in sicurezza del sito e del mezzo.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo dell’incidente

Incidenti con i mezzi agricoli: le statistiche

Dal 2010 al 2021 l’Osservatorio Asaps ‘Morti Verdi’ ha registrato 4.555 incidenti gravi che hanno coinvolto trattori agricoli, con 2.050 morti e 3.067 feriti.

Nel 2021 in particolare, l’associazione sostenitori Polstrada ha contato 357 incidenti, in calo del 15,4% rispetto al 2020 quando furono 422 (307 nel 2019), con 166 morti, in aumento del 2,5% rispetto alle 162 vittime dell’anno prima (146 nel 2019, 159 nel 2018, 178 nel 2017), e 246 feriti, 66 in meno (-21,1%) rispetto ai 312 del 2020.

L’Osservatorio, ricorda l’Ansa, conteggia anche gli incidenti con trattori agricoli che avvengono sulle strade, che nel 2021 sono stati 119 (33,3%), mentre quelli in campi, boschi, frutteti sono stati 238 (66,7%). Due casi analoghi si sono verificati lo scorso 8 giugno a Mantova, nel quale è morto un uomo di 75 anni, e l’altro, accaduto il 21 giugno a Verona, dove invece è deceduto un ragazzo di 26 anni.