Maltempo in Sud Italia con allerta meteo gialla: precipitazioni e rischio idrogeologico in Calabria e Sicilia

Calabria e Sicilia alle prese con il maltempo. Il Dipartimento di Protezione civile ha diramato per la giornata di martedì 3 dicembre un’allerta meteo gialla nelle due regioni meridionali a causa di una perturbazione atlantica che porterà con sé forti precipitazioni, temporali e nevicate, con rischio idrogeologico e idraulico in diversi territori.

Il bollettino completo delle allerte meteo-idro valutate per la giornata di martedì 3 dicembre prevede ordinaria criticità per rischio idraulico in Calabria, in particolare sul versante tirrenico meridionale.

Ordinaria criticità per rischio temporali anche in Sicilia sul fronte Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico, infine, in entrambe le regioni, in tutti i territori sopra citati.

Le previsioni meteo in Italia fino all’Immacolata

In vista della festa dell’Immacolata, domenica 8 dicembre, l’Italia si prepara a giorni di instabilità atmosferica causati, stando alle ultime previsioni meteo, da un vortice di bassa pressione che si formerà nel Mediterraneo centrale e che potrebbe investire gran parte della penisola.

Il calo delle temperature sarà causato dall’afflusso di aria artica, facilitato da un’area di alta pressione sull’Atlantico settentrionale, che spinge masse fredde verso l’Italia.

Le previsioni meteo del weekend dell’Immacolata

Anche il weekend di sabato 7 e domenica 8 dicembre dovrebbe essere caratterizzato da un drastico calo delle temperature, con venti freddi, piogge diffuse e nevicate anche a quote basse.

È previsto un incremento delle probabilità di fenomeni intensi, soprattutto sulle regioni settentrionali e lungo le dorsali tirreniche.

Al Nord si attendono piogge insistenti su Liguria e Lombardia, con nevicate già dai 500-700 metri su Alpi e Appennino settentrionale, mentre in Piemonte e Trentino Alto Adige si attendono accumuli nevosi significativi.

Toscana, Umbria e Lazio saranno interessate da precipitazioni abbondanti e temporali, con nevicate sull’Appennino a partire dai 900-1200 metri, mentre al Sud il meteo sarà più clemente con solo qualche pioggia in Campania, Calabria e Sicilia.