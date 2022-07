Recanati, accoltellato giovane marocchino: è stato salvato da un barista. Gravi le sue condizioni

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Nuovo episodio di violenza nel Maceratese, nelle Marche. A poche ore di distanza dal brutale omicidio di Alika Ogorchukwu, l’ambulante 39enne nigeriano ammazzato di botte in strada a Civitanova Marche, un 22enne di origini marocchine è stato accoltellato a Recanati ed è ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Giovane accoltellato a Recanati

Nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 luglio a Recanati, in provincia di Macerata, un ragazzo di 22 anni di origini marocchine ma nato in città è stato aggredito e accoltellato da un 47enne del posto.

L’episodio è avvenuto attorno all’una, a poche ore di distanza dall’omicidio di Civitanova Marche, in un vicolo del centro della cittadina natale di Giacomo Leopardi. L’aggressore è stato fermato dai carabinieri poco dopo e arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Un’altra aggressione per futili motivi

Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato aggredito e colpito più volte con un coltello dopo un diverbio scoppiato in strada. Le ragioni precise della lite nata tra i due e finita con l’accoltellamento del 22enne non sono ancora chiare.

Secondo quanto riporta La Stampa, il 47enne stava passeggiando in centro e dopo aver visto alcuni giovani ridere, avrebbe aggredito il ragazzo. L’uomo, che vive non lontano, sarebbe stato infastidito per la troppa gente in strada a quell’ora.

Recanati, il giovane accoltellato è stato salvato dall’intervento di un barista

L’aggressione di Recanati ha diversi punti in comune con l’omicidio di Civitanova. Entrambi sono stati commessi in strada, in centro, dopo una lite per futili motivi. In entrambi i casi le vittime sono persone di origini straniere, gli aggressori italiani.

A Recanati però, a differenza di quanto accaduto a Civitanova, un barista che si trovava nei pressi è intervenuto per fermare l’aggressione e ha disarmato il 47enne. Salvando, forse, la vita del 22enne, soccorso dal personale del 118 allertato da alcuni residenti.

Il giovane è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Giovane accoltellato, arrestato l’aggressore

Sul caso indagano i carabinieri di Recanati insieme a quelli della Compagnia di Civitanova Marche. L’aggressore, un operaio di 47 anni del posto, è stato bloccato poco dopo dai militari e arrestato con l’accusa di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi e porto abusivo di arma da taglio.

Gli inquirenti stanno ascoltando testimoni e vagliando le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona per ricostruire quanto accaduto.