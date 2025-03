Il video grattacielo crollato a Bangkok è impressionante: venuto giù come burro in pochi secondi

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il terremoto in Myanmar, di magnitudo 7.7, ha colpito anche la Thailandia. A Bangkok, nel distretto di Chatuchak, un grattacielo in costruzione è crollato. Sui social, il video di quanto successo è diventato immediatamente virale, facendo il giro del mondo. Le prime stime parlano di 3 morti accertati e di decine di dispersi sotto le macerie, tra le 80 e le 90 persone.

Nelle immagini si vede l’edificio venire giù in pochi secondi, come burro.

Già prima del collasso, alcune persone fuori dall’edificio iniziano a correre, consapevoli dell’imminente pericolo vista la violenza della scossa.

Sembra una scena da film, il rumore è assordante e la nube di polvere avvolge chi cerca di scappare, prima di sfogare verso l’alto.

Le persone sono terrorizzate, si sentono urla terribili.

Secondo quanto raccontato all’ANSA da Salvatore Stramondo, dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il terremoto ha avuto una magnitudo 300 volte superiore a quella del sisma di Amatrice del 2016 e 8 volte superiore alla più alta mai registrata in Italia, che è quella di 7.1 dell’evento del 1908 a Messina.

“Non c’è rischio di tsunami poiché il sisma è avvenuto a circa 300 chilometri dalla costa, ma quando ci sono scosse di questa intensità in aree montuose c’è la possibilità che vengano attivate frane e che si verifichi la liquefazione del terreno, con possibile impatto sulle infrastrutture”, ha aggiunto.

Per quanto riguarda le aziende italiane che lavorano in Thailandia, Alessandro Brussi, presidente ad interim della Danieli Group, ha dichiarato: “Abbiamo quasi 2500 dipendenti nella zona di Rayong, nell’area di Pattaya. Sono officine meccaniche, tutti edifici in struttura metallica, quindi sono molto flessibili.

E ancora: “Non ci risultano particolari problemi. So che il terremoto è stato sentito in modo molto forte a Bangkok”.