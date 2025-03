Cos'è Meta AI e come si usa su WhatsApp, Facebook e Instagram: tutte le funzioni del nuovo pulsante

Al via in Italia la distribuzione dell’Intelligenza artificiale di Meta su WhatsApp, Facebook e Instagram. La società americana sta rendendo accessibile in queste ore la nuova funzione sia sull’app sia sulla versione desktop. Gli utenti potranno sfruttare le conversazioni con l’IA contraddistinte dalla dicitura ‘Meta AI’ e da un cerchio colorato prevalentemente in blu. Per utilizzare il servizio c’è anche un pulsante dedicato, nell’angolo inferiore destro dell’app.

Meta AI arriva in Italia su WhatsApp, Facebook e Instagram

La funzione, che è tecnicamente un Large language model basato su Llama 3.2, è in corso di distribuzione in Italia e in altri paesi dell’Ue.

Quando si apre la chat con Meta AI, appare un messaggio con alcune informazioni relative alla privacy. Si tratta di un “servizio opzionale per fornire risposte – spiega l’azienda -che può leggere solo i messaggi che le persone condividono con questo strumento”, senza leggere le altre conversazioni che restano protette da crittografia end-to-end.

Fonte foto: ANSA Logo di Meta

Si suggerisce di “non condividere informazioni, anche sensibili, su di te o altre persone che non vuoi che l’AI conservi e utilizzi” e che è prevista la condivisione delle informazioni con “partner selezionati in modo che l’IA possa offrire risposte pertinenti”.

Meta AI non si può disabilitare perché è una funzionalità integrata nel prodotto. Dunque non è possibile disinstallarla, ma si può scegliere di non utilizzarla.

Cos’è Meta AI e come usarla

Meta AI è di fatto un assistente virtuale costruito sull’intelligenza artificiale e pensato per integrarsi nelle app WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger. È stato lanciato negli Stati Uniti nel 2023 e attualmente ha già oltre 700 milioni di utenti attivi ogni mese.

In che cosa consiste la nuova funzione? In pratica, è un “aiutante digitale” che risponde a quesiti, fornisce consigli e può organizzare piani.

Meta AI è arrivata soltanto ora in Europa in quanto, per via delle severe regole sulla privacy dell’Ue, ha dovuto dimostrare di rispettare tutte le norme vigenti.

Servizio integrato, nessuna app da scaricare

Il servizio è direttamente integrato in WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger, ciò significa che non si dovrà scaricare una nuova app.

Su Instagram, Meta AI si trova nella sezione dei messaggi diretti (DM). Vi si può accedere cliccando sull’icona blu a forma di cerchio.

Anche su Facebook e Messenger si può utilizzare la funzione accedendo tramite l’icona blu. Su Messenger, funziona come su WhatsApp, vale a dire che si può sfruttare il servizio nelle chat di gruppo con “@MetaAI” o in privato per chiedere aiuto su qualsiasi cosa,