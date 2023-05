Ragazzo di 19 anni travolto e ucciso da un'auto a Lignano Sabbiadoro nella notte: inutili i soccorsi

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragedia a Lignano Sabbiadoro. Un giovane ragazzo di 19 anni è stato investito da un’auto in corsa, nei pressi di via Europa. Nonostante i soccorsi immediati dei sanitari del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. È morto in ospedale poco dopo l’incidente.

La dinamica dell’incidente di Lignano Sabbiadoro

Nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio, attorno alle ore 24, un ragazzo è stato investito in via Europa, nei pressi dello stadio Teghil a Lignano Sabbiadoro, comune in provincia di Udine.

Al momento non si conoscono i dettagli dell’incidente, se non il fatto che il giovane sarebbe stato investito da una vettura. Il ragazzo stava uscendo dalla pizzeria Stadio, dove aveva appena concluso una cena di classe con compagni e insegnanti.

Secondo quanto riporta il sito del quotidiano locale ‘Il Piccolo’, il nome della vittima era Kevin Murataj. Originario di Foggia, si era trasferito fin da piccolo con la famiglia nel comune di Latisana, dove studiava all’istituto superiore Mattei.

I pedoni investiti ogni anno in Italia

I pedoni sono tra i più a rischio sulle strade. Nel 2022, secondo i dati Aspas, ne sono morti ben 307 investiti da auto o da altri mezzi. Si tratta di 25 persone al mese, la maggior parte dei quali uomini.

Tra le vittime, 14 sono minori, ma la maggioranza delle persone che muoiono dopo essere state investite sono anziane. Il 37% del totale, 116 pedoni, avevano infatti più di 65 anni, mentre 59 più di 80.

Le causa di questi incidenti sono varie, ma la più comune è la guida distratta. Il 25% delle morti causate da investimenti è il risultati di un’attenzione del conducente del mezzo. Le distrazioni possono essere varie, ma le più comuni sono causate dall’utilizzo del cellulare per chiamate, messaggi e, di recente, anche dirette sui social network.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Immediatamente i presenti hanno chiamato il numero di emergenza 112. L’ambulanza è arrivata pochi minuti dopo, e i sanitari hanno praticato le manovre salvavita.

Stabilizzato il più possibile, Kevin è poi stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Lignano Sabbiadoro. Poco dopo il suo arrivo però, i medici hanno costatato che non c’era più nulla da fare e ne hanno dichiarato il decesso.