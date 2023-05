Ciclista morto investito da un camion a San Marco Evangelista vicino Caserta: la vittima aveva 81 anni

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia in Campania. Un uomo di 81 in sella ad una bicicletta è stato travolto e ucciso da un camion a San Marco Evangelista, vicino Caserta. Il ciclista è stato agganciato dal mezzo pesante e trascinato per diversi metri prima che il camionista si accorgesse di quanto successo.

Camion travolge ciclista nel Casertano

L’incidente si è verificato nella mattinata di giovedì 25 maggio a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, lungo viale Carlo III, strada che attraversa diversi comuni e porta alla Reggia di Caserta.

Secondo quanto riporta Caserta Today, il sinistro è avvenuto ad un incrocio regolato da un semaforo al confine tra i territori comunali di San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, Capodrise e Marcianise.

Morto un uomo di 81 anni

La vittima del tragico incidente è un uomo di 81 anni di Marcianise: era in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da un camion.

Immediati i soccorsi, ma per l’anziano ciclista non c’è stato niente da fare: al loro arrivo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La dinamica

L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale di Capodrise. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista era fermo quando è stato investito dal camion: la bicicletta si è agganciata al mezzo pesante ed è stata quindi trascinata per diversi metri.

In un primo momento l’autista del camion non si sarebbe accorto di nulla, si sarebbe fermato dopo essere stato avvertito da altri automobilisti che hanno visto la scena e iniziato a suonare il clacson.