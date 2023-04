Ragazzo 17enne trovato morto a Casalnuovo di Napoli: sarebbe caduto dal tetto del capannone dopo il cedimento

Tragedia a Casalnuovo di Napoli: un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto dai carabinieri all’interno di un capannone in disuso. Il giovanissimo sarebbe caduto a seguito di un cedimento del tetto dello stabilimento industriale mentre si trovava con alcuni amici. Sul caso indagano i militari.

17enne trovato morto a Casalnuovo di Napoli

Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un gioco finito in tragedia. Il 17enne è stato rinvenuto senza vita all’interno di uno stabilimento industriale abbandonato a Casalnuovo di Napoli, un comune di circa 50 mila anime.

Il drammatico episodio ha avuto luogo nella serata di domenica 2 aprile.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il cadavere di un 17enne è stato rinvenuto all’interno di un capannone abbandonato a Casalnuovo di Napoli. Sul caso indagano i carabinieri

Dalle prime indiscrezioni, il ragazzo si trovava in piedi sul tetto del capannone dell’ex Pibigas-Eridania di via Giovanni Falcone, quando improvvisamente – scrive ‘Today’ – un pannello di plastica non avrebbe retto sotto il suo peso e avrebbe ceduto, facendo precipitare il giovanissimo all’interno.

Il ragazzo si sarebbe arrampicato per una goliardata tra amici.

Le indagini

Secondo informazioni ancora in attesa di conferma, il 17enne si sarebbe trovato in compagnia di due amici.

L’impatto sarebbe stato violentissimo e il giovanissimo sarebbe morto sul colpo.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna che stanno lavorando per ricostruire le dinamiche della tragedia.

‘Il Mattino’ riporta l’ipotesi della challenge finita male.

Le ipotesi, dalla challenge alla lite

Come già detto, secondo ‘Il Mattino’ la vittima, Andrea De Rosa – il nome è riportato sul ‘Corriere del Mezzogiorno’ – originario di Acerra, potrebbe aver scelto di partecipare ad una challenge insieme ai suoi amici, e dopo il caso della ‘fire challenge‘ che nel 2022 mandò in coma un adolescente ad Arezzo dopo una sfida accettata su TikTok.

Secondo un’altra ipotesi al vaglio degli inquirenti, tra i ragazzi potrebbe essere scoppiata una lite culminata con la morte del 17enne.

Sempre ‘Il Mattino’ ricorda che a Casalnuovo di Napoli il numero degli stabilimenti dismessi è preoccupante in quanto spesso i capannoni sono frequentati dai giovanissimi.

“Preghiamo per questo giovane e la famiglia”, ha scritto il sindaco Massimo Pelliccia sui social.