Janis Timma trovato morto a Mosca in un palazzo, ipotesi suicidio: il giallo del messaggio sul telefono

Janis Timma, giocatore di basket lettone classe 1992 con dei trascorsi in Nba e una lunga carriera in Europa, è stato trovato morto a Mosca. Secondo le prime ipotesi si sarebbe innanzi ad un caso di suicidio. Il suo cadavere è stato trovato senza vita all’entrata di un palazzo residenziale della capitale russa.

Morto a Mosca il cestista Janis Timma: ipotesi suicidio

A parlare di probabile suicidio sono le autorità locali russe. Timma è stato trovato esanime. Aveva con sé un cellulare su cui pare essere stato trovato un messaggio d’addio composto dallo stesso cestista.

Il 32enne, ex marito della cantante e attrice ucraina Anna Sedokova, viveva a Mosca dallo scorso ottobre. Si era trasferito nella capitale russa per vestire la maglia della squadra Alikson in un torneo organizzato dalla società di bookmaker russa “Liga Stavok”.

Fonte foto: ANSA Janis Timma

Secondo i media locali, la polizia ha trovato nel telefono della vittima anche un messaggio della Sedokova che chiedeva all’ex marito di essere contattata.

La famiglia di Timma, al momento, non ha ancora rilasciato dichiarazioni.

Il dolore per la fine del matrimonio con Anna Sedokova

Dopo la fine della relazione con la cantante, Timma ha spesso divulgato messaggi social esternando il suo “dolore”. Ha criticato l’ex moglie in alcuni casi, accusandola di dare priorità al denaro piuttosto che al matrimonio.

La coppia è stata sposata per quattro anni. La separazione era arrivata a dicembre. Secondo quanto emerso, i due ex coniugi già vivevano in città diverse prima del naufragio matrimoniale.

Nba e carriera europea

Timma ha ‘assaggiato’ lungo la sua carriera i parquet dell’Nba, seppur per poco e solo in match della Summer League. Nel Draft 20213 fu l’ultima scelta del secondo giro, la n°60. A volerlo furono i Memphis Grizzlies che poi lo girarono agli Orlando Magic. scomparsa di Dikembe Mutombo.La lega di basket americano, solamente lo scorso settembre, ha pianto la

Il cestista si è invece tolto molte soddisfazioni in Europa, giocando per diversi club tra cui il Baskonia in Spagna, lo Zenit San Pietroburgo in Russia, l’Olympiacos in Grecia e il Khimki in Russia.

Negli ultimi anni è andato in cerca di nuovi stimoli sportivi tra Portorico, Turchia e ancora Spagna, con la firma a febbraio per il Monbus Obradoiro di Santiago de Compostela.