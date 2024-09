Morto Dikembe Mutombo, ex star Nba dal cuore d'oro: costruì ospedale con 29 milioni, aveva 58 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’ex star Nba Dikembe Mutombo è morta all’età di 58 anni. Nato nella Repubblica Democratica del Congo, a 21 anni si era trasferito negli Stati Uniti per giocare a basket. Nella massima lega cestistica Usa viene ricordato come uno dei migliori difensori di sempre ed è secondo per numero di stoppate in Nba dietro ad Hakeem Olajuwon. Nel 2022 gli era stato diagnosticato un tumore al cervello che lo ha portato alla morte.

Nato in Congo, settimo di dieci figli

Settimo di dieci figli, Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques Wamutombo (questo il suo nome completo) è stato scelto nel draft del 1991 dai Denver Nuggets. Alto 218 centimetri, si è guadagnato il soprannome di Mount Mutombo, non solo per la stanza, ma anche per le qualità in difesa e a rimbalzo.

Da centro dei Denver Nuggets ha collezionato 391 partite in Nba, un vero idolo al punto che Denver, nel 2016, ha ritirato la sua maglia numero 55.

Fonte foto: ANSA

Dikembe Mutombo nel periodo a Houston

La carriera Nba di Dikembe Mutombo

Dopo l’esperienza in Colorado è passato, da free agent, negli Atlanta Hawks, che a loro volta hanno ritirato la maglia numero 55 nel 2015. Nel 2001 la stella Nba è passato ai Philadelphia 76ers, con i quali ha conquistato la finale poi persa contro i Los Angeles Lakers di Shaquille O’Neal (4-1).

Dikembe Mutombo ha raggiunto la seconda finale Nba della carriera con i New Jersey Nets, perdendo questa volta dai San Antonio Spurs di Tim Duncan (4-2). Negli ultimi anni di carriera ha giocato con i New York Knicks e poi con gli Houston Rockets. Si è ritirato nel 2009 all’età di 43 anni e dal 2015 è stato inserito nella Hall of Fame.

In carriera ha giocato 1.196 partite della regular season Nba e 101 dei playoff con la media di 9,8 punti e 10,3 rimbalzi. Per otto volte è stato selezionato per l’All Star Game, per tre volte è stato il miglior stoppatore del campionato e per due il miglior rimbalzista.

La fondazione per migliorare la vita nel Congo

Dikembe Mutombo parlava nove lingue: cinque africane oltre a inglese, francese, portoghese e spagnolo. È stato un grande benefattore per tutta la sua vita.

Nel 1997 ha creato la Dikembe Mutombo Foundation per migliorare le condizioni di vita della Repubblica del Congo e nello stesso anno ha avviato i lavori per la costruzione di un ospedale da 300 posti letto a Kinshasa, sua città natale, costato 29 milioni di dollari.

L’ospedale è stato chiamato Biamba Marie Mutombo Hospital, in onore della sua defunta madre, morta a causa di un ictus nel 1997. La fondazione ha finanziato anche la costruzione di una scuola, intitolata alla memoria del padre.