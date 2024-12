Trovati morti in casa a Moncalieri vicino Torino, possibile omicidio-suicidio di marito e moglie

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Giallo in provincia di Torino: in una villetta di Moncalieri sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due persone, marito e moglie, dopo l’allarme lanciato da un parente della coppia. Secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio: il cadavere della donna presentava diverse ferite, mentre l’uomo sarebbe stato trovato impiccato.

Marito e moglie trovati morti in una villetta a Moncalieri

Le notizie sono ancora in divenire. Secondo le indiscrezioni nella sera di lunedì 16 dicembre a Moncalieri, in provincia di Torino, intorno alle ore 20 sono stati rinvenuti i corpi senza vita di un coppia di coniugi.

I cadaveri sono stati trovati all’interno di una villetta di campagna in strada Chisola 6, al confine con il comune di Vinovo. Si tratta di Antonella Tarabra, 61 anni, e Emanuele Tuninetti, 69 anni.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Tragedia nel Torinese: a Moncalieri i corpi di due persone, marito e moglie, sono stati rinvenuti privi di vita in una villetta di campagna. Potrebbe trattarsi di un caso di omicidio suicidio

Secondo Torino Today l’allarme sarebbe stato lanciato dal fratello della donna, preoccupato perché non aveva notizie della coppia. Sarebbe stato proprio il parente a recarsi nell’abitazione e a fare la macabra scoperta.

La Stampa scrive che il corpo della donna presentava lesioni da arma da taglio mentre il 69enne sarebbe stato trovato impiccato.

L’ipotesi dell’omicidio-suicidio: le indagini

Sul caso indagano i carabinieri di Moncalieri. Secondo una prima ipotesi potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio, ma non è ancora possibile ricostruire l’esatta dinamica dei tragici eventi.

I vicini di casa sono stati ascoltati da La Stampa e hanno riferito che le vittime erano “persone tranquille, sempre educate, con una buona parola per tutti” e che apparentemente non avevano problemi. “Quello che è successo è inspiegabile”, dicono.

Nella villetta in cui si è consumata la tragedia sono al lavoro i militari della Sezione Investigativa Scientifica (Sis) per tutti i rilievi del caso.

Chi erano le vittime

Antonella Tarabra ed Emanuele Tuninetti vivevano da una vita nella Borgata Tolle di Moncalieri. Da generazioni lavoravano come contadini e vendevano i loro prodotti ai Mercati Generali e a Torino.

Per il momento non è stato possibile individuare una possibile causa che possa aver portato alla strage. La coppia non aveva figli e i vicini negano la possibilità di problemi di salute.

Il 13 dicembre un episodio analogo si è consumato a Castellamonte, sempre nel Torinese. Un pensionato di 71 anni ha ucciso la moglie 70enne per poi togliersi la vita. L’uomo soffriva di depressione, probabilmente a causa del morbo di Alzheimer che affliggeva la donna.