Ragazzina di 13 anni colpita dal calcio di un cavallo a San Martino in Rio vicino Reggio Emilia: è gravissima

Grave incidente nel Reggiano. Una ragazzina di 13 anni è in gravissime condizioni dopo essere stata colpita dal calcio di un cavallo a San Martino in Rio. È stata trasportata d’urgenza in ospedale e ricoverata in Rianimazione.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 marzo, in un centro ippico di San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia.

Secondo quanto riporta Ansa, una ragazzina di 13 anni residente a Carpi (Modena) è stata ferita gravemente dal calcio di un cavallo.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia

I soccorsi

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti riportata dal Resto del Carlino, sarebbe stato uno degli istruttori del centro ad accorgersi della ragazzina a terra, priva di sensi, accanto al cavallo.

La tredicenne sarebbe stata colpita da un calcio dell’animale mentre era impegnata in una seduta di allenamento.

Immediato l’allarme, sul posto è intervenuto il personale del 118 con ambulanza e automedica.

Ragazzina in ospedale in gravissime condizioni

Viste le gravi condizioni della ragazzina, che avrebbe riportato un gravissimo trauma cranico, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

La tredicenne è stata trasportata con l’eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma e ricoverata nel reparto di Rianimazione. È in condizioni critiche, la prognosi è riservata.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno svolgendo le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.