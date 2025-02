Ovindoli dopo Roccaraso, ma il sindaco non teme i turisti: il paesino di 1000 abitanti pronto all'invasione

Non solo Roccaraso, anche Ovindoli si prepara all’invasione dei turisti campani. Il sindaco Angelo Ciminelli, maestro di sci ed eletto in quota Fratelli d’Italia, si dice tranquillo e non particolarmente preoccupato. In particolare, il primo cittadino ha sottolineato che il comune da lui amministrato è abituato a ricevere turisti e può contare su ampi spazi per far fronte a un’eventuale ondata.

Ovindoli si prepara all’assalto dei turisti dopo Roccaraso

Ovindoli è un comune abruzzese in provincia de L’Aquila. Conta poco meno di 1.200 residenti.

Angelo Ciminelli, intervistato dal quotidiano romano Il Messaggero, ha spiegato che non teme la minaccia dei tiktoker che, dopo l’invasione di domenica scorsa a Roccaraso, vorrebbero ora fare tappa alla stazione sciistica di Ovindoli.

Fonte foto: ANSA Turisti a Roccaraso

Secondo il primo cittadino, la vicenda va affrontata sotto diversi punti di vista. In primis ha spiegato che il suo territorio è abituato ad avere il pienone, soprattutto di turisti romani. Però, quando gli è stato chiesto se il turismo a cui sono abituati è lo stesso di quello che si è visto a Roccaraso, ha così risposto:

"Ho riflettuto su questa vicenda e non saprei dare una spiegazione complessa e organica. Assieme ai miei collaboratori e a quanti a Ovindoli ci vivono e lavorano ci siamo chiesti che cosa accadrebbe se la minaccia della tiktoker De Crescenzo fosse confermata. Lei ha chiaramente accennato a Ovindoli e da quel momento in poi siamo un po' tutti sobbalzati".

Angelo Ciminelli: “La partita non mi spaventa”

Il sindaco ha aggiunto che secondo le sue stime e il suo giudizio giudizio c’è la possibilità di far parcheggiare tutti. Il problema è un altro e riguarda i servizi: “Parliamoci chiaramente: Ovindoli ha un solo problema che è quello dei servizi. Ed è una questione di gigantesca importanza e del resto l’eco è arrivata fin qui da Roccaraso”.

Banalmente ci sarebbe il problema della toilette. Si potrebbero mettere i bagni chimici. “Sarebbe difficile utilizzare subito bagni chimici. Ma la partita, ripeto, non mi spaventa: anzi, non ci spaventa”, ha sottolineato Ciminelli.

I sospetti della magistratura

Dopo che Roccaraso è stato preso d’assalto da migliaia di turisti, si è attivata la magistratura in quanto c’è il sospetto che il fenomeno potrebbe celare irregolarità.

Tante persone sono andate a Roccaraso grazie a pacchetti organizzati con prezzi che oscillavano tra i 25 e i 30 euro e sponsorizzati sui social da influencer e tiktoker. In tale faccenda, per le autorità, potrebbero annidarsi delle irregolarità in riferimento alla gestione economica delle gite.

Ad esempio si vuole fare chiarezza sull’emissione di ricevute e scontrini, nonché sull’impiego di mezzi di trasporto. Tutto è stato fatto in regola? I veicoli sono omologati? Inoltre è stata anche avanzata l’ipotesi di riciclaggio.