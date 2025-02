L’influencer Rita De Crescenzo punta Ovindoli, niente invasione dei turisti napoletani a Roccaraso

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’influencer napoletana Rita De Crescenzo ha già scelto la nuova meta: dopo Roccaraso porterà i suoi follower a Ovindoli. La tiktoker da un milione e 700mila follower, tra i protagonisti della discussa invasione di turisti a Roccaraso della scorsa settimana, ha lanciato la proposta per il prossimo week-end.

Niente invasione di turisti a Roccaraso

Nella giornata di oggi, domenica 2 febbraio, a Roccaraso non si sono visti i 250 pullman provenienti da Napoli che avevano invaso il paesino abruzzese sette giorni prima.

Da Napoli, infatti, sono arrivati appena 40 autobus, meno dei 60 autorizzati. E tra i turisti mordi e fuggi non c’era l’influencer Rita De Crescenzo.

Il tiktoker Anthony Sansone discute con il sindaco di Roccaraso

Rita De Crescenzo lancia la proposta Ovindoli

Intervistata dal quotidiano abruzzese Il Centro, De Crescenzo ha ribadito di non prendere soldi dalle agenzie. “Senza di me non ci sono invasioni, ora vado a Ovindoli”, ha detto la tiktoker campana, che quindi avrebbe già individuato la meta per la prossima settimana in un altro piccolo comune dell’Appennino abruzzese.

Come altri tiktoker, nella giornata di oggi Rita De Crescenzo non è arrivata a Roccaraso. L’unico influencer presente, come riportato dal Corriere della Sera, è stato Anthony Sansone, amico di Rita De Crescenzo ma con molti meno follower. Sansone ha avuto un confronto con il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, e ha chiesto al primo cittadino di scusarsi con i turisti napoletani.

Tra i soli duemila turisti giornalieri arrivati dalla Campania, raccontano le cronache locali, serpeggiava un po’ di malumore per il trattamento mediatico ricevuto nei giorni scorsi dopo la prima invasione di Roccaraso.

Perché non si sono visti i turisti campani a Roccaraso

Complice anche il tempo poco clemente, e secondo molti anche la partita serale del Napoli capolista, l’attesa invasione bis di Roccaraso da parte dei turisti mordi e fuggi non c’è stata.

A scoraggiare molte persone, probabilmente, è stato anche il clamore suscitato da quanto accaduto la scorsa settimana, quando nel piccolo paese abruzzese sono arrivate circa 12mila persone a bordo di 250 pullman. Il massiccio spiegamento di forze voluto dalle autorità locali, a partire dal presidente della provincia dell’Aquila Angelo Caruso, alla fine non è servito.

E chissà se la prossima settimana Rita De Crescenzo, che non si è vista a Roccaraso a quanto pare anche a causa di un incendio sul pullman, dirotterà i suoi follower a Ovindoli, sempre in provincia dell’Aquila.