Studentessa vittima di violenza sessuale in una scuola di Napoli, arrestato il custode dell'istituto

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La polizia ha arrestato il custode di una scuola della zona orientale di Napoli, accusato di violenza sessuale ai danni di una studentessa, che nella sua denuncia ha riferito di essere stata palpeggiata al gluteo a di aver ricevuto riferimenti sessuali inappropriati. L’uomo è agli arresti domiciliari.

La denuncia della studentessa di Napoli

Le indagini hanno preso il via dopo la denuncia della minore, che, accompagnata dai genitori, si è presentata negli uffici del commissariato di pubblica sicurezza di Barra.

Lì, come riportato da Il Mattino, ha raccontato di aver ricevuto palpeggiamenti al gluteo e riferimenti sessuali non appropriati da parte del custode dell’istituto scolastico, situato nella zona orientale di Napoli. La denuncia della giovane ha dato inizio a un lungo e articolato processo investigativo, culminato nell’arresto dell’uomo.

Fonte foto: iStock

L’arresto del custode per violenza sessuale

Il 30 gennaio scorso il personale del commissariato di polizia di San Giovanni-Barra, della Questura di Napoli, ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del custode dell’istituto scolastico.

L’uomo è gravemente indiziato di violenza sessuale sull’alunna.

Il caso della studentessa violentata a Genova

La notizia dell’arresto del custode della scuola di Napoli per violenza sessuale è arrivata negli stessi giorni in cui è diventata di dominio pubblico la notizia della studentessa di 15 violentata nei bagni della scuola a Genova.

La violenza sessuale sarebbe avvenuta durante l’ora di ricreazione: un compagno di scuola, di un anno più grande, l’avrebbe presa per un braccio e l’avrebbe trascinata in uno sgabuzzino attiguo ai bagni, dove si sarebbe consumata la violenza. Questa è la denuncia della giovane, riportata dal Corriere della Sera: “Lo imploravo di smetterla ma non si fermava. Anzi, diventava sempre più violento e rideva. Ero terrorizzata. Non riuscivo nemmeno a urlare”.

Il 16enne, con precedenti, rischia il processo per violenza sessuale continuata e aggravata. La scuola aveva già espulso il ragazzo, ma i legali della studentessa hanno annunciato di voler far causa anche all’istituto. “Tutto è avvenuto in orario scolastico”, ha detto l’avvocata Vittoria Garbarini, “e la scuola deve garantire la sicurezza degli studenti, tra l’altro minori”.