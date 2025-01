Come fare domanda per il Bonus Cultura da 1000 euro: servono Isee sotto i 35 mila euro e il 100 alla Maturità

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Dal 31 gennaio è attiva la piattaforma ufficiale per richiedere il Bonus Cultura. Con la Manovra 2023, l’agevolazione è stata suddivisa in due diversi incentivi, la Carta Cultura Giovani e quella del Merito. Le due agevolazioni permettono di ottenere un contributo totale pari a 1000 euro. L’importo massimo erogato dipende dall’Isee familiare e dal voto di diploma.

Doppio Bonus Cultura: Carta Cultura Giovani e Carta del Merito

Anche per l’anno corrente, il Bonus Cultura raddoppia. Non è più previsto, infatti, un unico contributo destinato ai 18enni, ma un doppio bonus.

Con la Manovra 2023, il bonus 18app è stato suddiviso in Carta della Cultura Giovani e Carta del Merito. I due contributi hanno un valore di 500 euro ciascuno.

Le agevolazioni, inoltre, sono cumulabili: nel rispetto dei requisiti, dunque, si potranno ottenere fino 1000 euro.

I requisiti per ottenere 1000 euro: serve l’Isee

Tuttavia, per ottenere l’importo massimo concesso dal Bonus Cultura, sarà necessario rispettare diversi requisiti. Tra questi, anche l’Isee: per ottenere 1000 euro, sarà necessario che questo non superi i 35 mila euro.

Infatti, come anticipato, il bonus si suddivide in due contributi differenti, ciascuno dei quali richiede il rispetto di requisiti specifici.

Per poter richiedere la Carta Cultura Giovani, è necessario che il richiedente abbia compiuto 18 anni (per l’anno 2025 sono quindi ammessi i nati nel 2006).

Tra i requisiti richiesti anche la residenza in Italia e un Isee familiare che, come detto, non sia superiore a 35 mila euro.

Il secondo bonus, la Carta del Merito, è invece legato al voto conseguito all’esame di maturità. La Carta viene infatti conferita, previa richiesta, agli studenti che hanno ottenuto la votazione massima di 100/100, con o senza lode. Il richiedente potrà ottenerla “non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età”.

Le due Carte sono cumulabili, ma è anche possibile richiederne solamente una. Gli studenti che otterranno la votazione massima di 100 alla maturità potranno accedere alla Carta del Merito anche senza soddisfare i requisiti Isee.

Allo stesso modo, i giovani studenti che non otterranno il 100 alla maturità potranno comunque richiedere la Carta della cultura giovani rispettando il tetto massimo Isee previsto.

In questi casi, sarà possibile ottenere un contributo massimo di 500 euro.

Come fare domanda e spese ammesse

Dal 31 gennaio 2025 è attiva la piattaforma per richiedere il Bonus Cultura.

Per richiedere la Carta della Cultura Giovani e/o la Carta del Merito, è necessario registrarsi utilizzando la piattaforma cartegiovani.cultura.gov.it. L’accesso è consentito solo con identità elettronica, utilizzando uno Spid o una CIE.

Una volta attivate, le Carte permetteranno il saldo delle spese ammesse, che devono essere strettamente legate alla fruizione della cultura.

Si possono acquistare:

biglietti per cinema, concerti, teatro, musei ed eventi culturali

libri

strumenti musicali

prodotti dell’editoria audiovisiva, CD o DVD

corsi di musica, teatro e lingua straniera

abbonamenti a quotidiani (anche digitali).