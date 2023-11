Auto si scontra con un cavallo che attraversa a Campello sul Clitunno (Perugia): morta una donna di 57 anni

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Una donna di 57 anni ha perso la vita in un incidente stradale provocato da un cavallo che stava attraversando la strada. Il dramma è avvenuto intorno alla cinque di mattina di sabato 11 novembre sulla via Flaminia di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia.

La dinamica dell’incidente

La 57enne era all’interno della vettura e stava guidando quando si è scontrata con un cavallo che stava attraversando una strada a quattro corsie all’altezza di Campello sul Clitunno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno liberato la donna dall’abitacolo e hanno permesso i soccorsi del 118.

Per la 57enne non c’è stato nulla da fare ed è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale.

Il cavallo ha superato le barriere della strada statale 3 e ha iniziato a vagare sulla quattro corsie, fino allo scontro fatale.

Un altro incidente che coinvolge un cavallo

Lo scorso 1 novembre un altro incidente stradale, stavolta a Siracusa, aveva coinvolto un cavallo.

In quell’occasione era stato l’animale ad avere la peggio.

Una vettura aveva travolto un calesse con alla guida un uomo di 69 anni, per poi fuggire senza prestare soccorso.

Il conducente della carrozza è morto sul colpo.

Il cavallo è invece fuggito per poi accasciarsi al suolo poco distante.