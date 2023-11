Incidente fatale a Ormelle (Treviso): auto esce di strada e finisce in canale di scolo, due morti e due feriti

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Dramma a Ormelle, in provincia di Treviso, dove un incidente stradale ha provocato due morti nella notte tra venerdì 10 novembre e sabato 11. L’auto sulla quale viaggiavano le vittime, guidata da un 27enne di origini indiane, è uscita di strada ed è finita in un canale di scolo parallelo alla carreggiata. Sulla vettura si trovavano in tutto quattro persone: il conducente e un passeggero hanno perso la vita, gli altri due sono rimasti gravemente feriti.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 23:40 a Ormelle, lungo la Strada provinciale 49, in Via Roma.

L’automobile è finita contro un terrapieno in cemento, dopo essere caduta nel fossato che corre a bordo strada.

Fonte foto: tuttocittà.it

I vigili del fuoco, arrivati da Motta di Livenza e in rinforzo da Conegliano, hanno messo in sicurezza l’auto (un’Audi A3).

Poi, utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, hanno estratto le quattro persone a bordo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorritori, che hanno trasportato i feriti presso l’ospedale di Treviso.

Le vittime e i feriti

Il medico del Suem (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica) ha subito dichiarato la morte per due giovani.

Gli altri due passeggeri sono stati trasferiti in codice rosso in ospedale, in gravi condizioni.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 3 del mattino di sabato 11 novembre.