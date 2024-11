Morto l'attore Enrico Tavernini dopo una malattia, aveva 57 anni: il messaggio della sindaca di Riva del Garda

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo della cultura: è morto Enrico Tavernini, attore, regista e autore teatrale. Aveva 57 anni ed era malato da tempo. La notizia della scomparsa dell’attore ha colpito in particolare Riva del Garda, dove Tavernini ha lavorato a diverse iniziative in collaborazione con il Comune.

È scomparso all’età di 57 anni l’attore e regista Enrico Tavernini, molto noto in particolare nella zona del Garda.

Come riporta L’Adige, l’artista si è spento nella giornata di lunedì 18 novembre a Trento a causa di una malattia inguaribile che gli era stata diagnosticata un anno fa.

Fonte foto: Facebook Forte Garda

Lutto a Riva del Garda

La scomparsa di Enrico Tavernini ha scosso in particolare Riva del Garda, in provincia di Trento, dove l’artista ha vissuto fin da piccolo.

Tavernini è stato attore, regista, performer, autore e formatore teatrale, attivo soprattutto nella sua Riva del Garda ma non solo.

Co-fondatore della Compagnia delle Nuvole, con la sua creatività ha lavorato per anni per far conoscere e diffondere la cultura del teatro, in particolare tra i ragazzi.

A Riva lascia in eredità un laboratorio teatrale per gli studenti delle scuole cittadine che aveva creato venti anni fa, e che viene ora portato avanti da altri artisti.

Il messaggio della sindaca

Tavernini aveva collaborato per anni con il Comune di Riva di Garda a numerose iniziative.

La sindaca, Cristina Santi, lo ha ricordato con un lungo post sulla sua pagina Facebook: “Colpita e dispiaciuta per la scomparsa di Enrico Tavernini, noto e apprezzato attore, performer e autore teatrale, che da anni collaborava con il Comune e con la biblioteca di Riva del Garda, in particolare con la rassegna ‘Apparizioni'”.

“Enrico era una delle persone più vive e piene di energia che conoscessi, con una creatività infinita e graffiante, originale e densa di significato. Con la Compagnia delle Nuvole ha fatto davvero tanto per tutti noi, e adesso sono sicura che lassù – proprio tra le nuvole – continuerà a vivere nella gioia e nell’armonia”.

“Ai suoi cari e a tutte le persone che gli volevano e gli vorranno sempre bene, la mia vicinanza e un forte abbraccio”, ha concluso la sindaca.