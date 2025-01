20 morti nell'incidente aereo in Sud Sudan, c'è superstite: chi è il passeggero che lotta per la vita

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Almeno 20 persone sono morte in un incidente aereo in Sud Sudan, avvenuto poco dopo il decollo nei pressi dei campi petroliferi dello Stato di Unità. A bordo dell’aereo viaggiavano 21 persone, tra cui lavoratori sud-sudanesi, cinesi e indiani. Secondo le autorità locali, c’è un unico superstite, un ingegnere sud-sudanese, attualmente in condizioni critiche.

La dinamica dell’incidente aereo

Come riporta Ansa, l’aereo, noleggiato dalla Greater Pioneer Operating Company (Gpoc), era decollato mercoledì 29 gennaio per un volo di routine destinato al trasporto dei lavoratori verso la capitale Juba. Poco dopo il decollo, il velivolo si è schiantato vicino ai campi petroliferi, causando la morte di 20 persone.

Secondo il ministro dell’Informazione dello Stato settentrionale di Unità, Gatwech Bipal Both, l’unico sopravvissuto è un ingegnere sud-sudanese, trasportato d’urgenza all’ospedale di Bentiu, dove lotta per la vita.

L’incidente aereo in Sud Sudan è avvenuto poco dopo il decollo

Tutti i passeggeri erano dipendenti della Gpoc, ma il volo era operato da un’altra compagnia, la Light Air Services Aviation Company. Le prime indagini indicano che l’incidente potrebbe essere stato causato da un guasto meccanico, ma le autorità stanno ancora verificando le cause dello schianto.

Il superstite e le condizioni dei passeggeri

Tra le 21 persone a bordo, la maggior parte era composta da lavoratori sud-sudanesi (16), due cittadini cinesi e un indiano. L’unico sopravvissuto, il cui nome non è stato ancora reso noto, è un ingegnere sud-sudanese che lavorava per la Gpoc.

Secondo le autorità locali, il superstite ha riportato ferite gravissime ed è stato trasferito all’ospedale di Bentiu, dove i medici stanno facendo il possibile per salvarlo.

Le squadre di soccorso, arrivate rapidamente sul posto, hanno trovato l’aereo completamente distrutto e nessun altro passeggero in vita.

I precedenti in Sud Sudan

Non è la prima volta che il Sud Sudan è teatro di incidenti aerei mortali. Nel 2018, un velivolo della South West Aviation si è schiantato nel lago di Yirol, causando 19 morti. Tra i sopravvissuti c’era un medico italiano, Damiano Biagio Cantone, in missione con la Ong Medici con l’Africa Cuamm.

Anche in quel caso, l’incidente era avvenuto poco prima dell’atterraggio, e tra le cause si ipotizzava una scarsa visibilità dovuta alla nebbia.

Il Sud Sudan, a causa della scarsa manutenzione degli aeromobili e delle infrastrutture aeroportuali inadeguate, è uno dei paesi più colpiti da incidenti aerei in Africa