Perché oggi c'è stato il crollo dei Bitcoin e qual è il legame con i dazi imposti da Donald Trump

Il prezzo dei Bitcoin sta crollando oggi e il motivo del crollo è legato ai dazi annunciati dal nuovo presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. A far scendere vertiginosamente il prezzo dei Bitcoin, infatti, è la fuga dal rischio innescata dall’avvio della guerra commerciale degli Usa.

Cosa sta succedendo ai Bitcoin

I dazi annunciati dal nuovo presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump hanno colpito anche le criptovalute, che erano tra gli asset che avevano beneficiato maggiormente della sua rielezione alla Casa Bianca.

Da sabato 1° febbraio, come riferito dal Financial Times citando i dati di Coinmarketcap, le principali criptovalute hanno perso quasi 600 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, a causa della fuga dal rischio innescata dall’avvio della guerra commerciale decisa da Trump. La capitalizzazione di mercato delle critpovalute è scesa dai 3,62 trilioni di dollari registrati nella mattinata di sabato a Hong Kong a 3,03 trilioni di dollari. Nella mattinata di oggi, lunedì 3 febbraio, il Bitcoin ha ceduto il 3% a 94 mila dollari, Ethereum ha ceduto il 12,2% (dopo essere arrivata a perdere il 27%, a 2.553 dollari). Solana, l’infrastruttura blockchain su cui è costruito Trumpcoin, ha perso il 2% a 198 mila dollari.

Il presidente Usa Trump ha annunciato dazi contro Canada, Messico e Cina.

L’annuncio di Donald Trump sui dazi

Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha annunciato l’imposizione di dazi (imposte sull’importazione di merce straniera) a Canada, Messico e Cina, a partire da martedì 4 febbraio,

Trump ha firmato tre ordini esecutivi: due fissano imposte al 25% per l’importazione di tutti i beni provenienti da Canada (con alcune eccezioni) e Messico, mentre un altro indica dazi al 10% nei confronti della Cina.

La decisione potrebbe avere ricadute importanti sull’economia dei paesi coinvolti (Canada, Messico e Cina hanno già fatto sapere che risponderanno imponendo propri dazi nei confronti degli Usa), ma anche su scala globale.

E non è tutto: Donald Trump ha anche anticipato che “presto” annuncerà altri dazi anche nei confronti dell’Unione Europea.

Perché i Bitcoin stanno crollando

Dopo l’annuncio del presidente Trump sui dazi si è verificato il calo generalizzato del mercato delle criptovalute, dovuto al sentimento di avversione al rischio nei mercati globali.

A livello economico, infatti, i dazi spesso conducono a tensioni geopolitiche, influenzando negativamente la stabilità e lo sviluppo economico e trasformandosi in un fattore di inflazione sul lungo periodo.

La reazione non sorprende: la tendenza consolidata nei mercati è che, in periodi di incertezza economica, generalmente si riduce l’esposizione ad asset volatili e le criptovalute sono ancora considerate investimenti ad alto rischio e vulnerabili in contesti di instabilità a livello globale.