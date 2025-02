Scivola mentre svolge lavori domestici sul balcone a Torino e batte la testa: Claudia Udrescu morta a 51 anni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una donna di 51 anni è morta in un incidente in casa a Torino, mentre si trovava sul balcone intenta a svolgere dei lavori domestici: Claudia Udrescu, di origini romene, avrebbe perso l’equilibrio per poi battere la testa, perdendo la vita. Nell’abitazione era presente il compagno, che ha subito dato l’allarme: purtroppo non è stato possibile salvarle la vita. Sul caso indaga la polizia.

Incidente domestico a Torino, morta Claudia Udrescu

Il tragico episodio è avvenuto in via Mattie 14, nel quartiere Borgo San Paolo di Torino. Domenica 2 febbraio, intorno alle 11.30, la vita di Claudia Udrescu, 51 anni, è stata interrotta da un incidente domestico che le è stato fatale.

La 51enne era intenta nello svolgimento di alcune mansioni sul balcone del proprio appartamento, quando per ragioni ancora da appurare con certezza, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduta.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

L’incidente è avvenuto nel quartiere di San Paolo a Torino, in via Mattie

Nella circostanza Claudia ha battuto in modo violento la testa contro la balaustra, perdendo immediatamente i sensi. In casa si trovava anche il compagno, che ha subito lanciato l’allarme. All’arrivo dei soccorsi, però, non c’era già più nulla da fare.

La dinamica dell’incidente sul balcone

La polizia è intervenuta rapidamente sul posto per chiarire l’esatta sequenza degli eventi, cercando di ricostruire la dinamica del dramma.

In base ai primi riscontri, era stato appurato che Claudia Udrescu fosse impegnata nelle pulizie sul balcone di casa, quando per cause da determinare sarebbe scivolata, battendo poi la testa.

Seguendo la ricostruzione che riporta La Stampa, invece, è possibile che la donna fosse in cima a una scala o uno sgabello nel momento in cui si è concretizzato l’episodio. Claudia sarebbe stata occupata nella sistemazione delle tende sul terrazzino, quando avrebbe perso l’equilibrio, cadendo dal supporto.

L’incidente al Luna Park

Il caso di Claudia Udrescu arriva circa una settimana dopo la tragica morte di un suo connazionale, morto in un incidente sul lavoro al Luna Park della Pellerina, sempre a Torino.

Eugen Daniel Vasiliu, 39 anni, stava montando una giostra quando è precipitato nel vuoto. Soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Maria Vittoria, è deceduto poco dopo.

La polizia e gli ispettori dello Spresal indagano sulle cause, tra cui un possibile malore o un guasto ai sistemi di sicurezza.