Arresti a Giugliano, in manette l'ex sindaco Antonio Poziello: l'ombra del voto di scambio col clan Mallardo

25 arresti a Giugliano, comune in provincia di Napoli. In manette anche l’ex sindaco Antonio Poziello. Il blitz è stato effettuato dopo un’indagine dei carabinieri del Ros, coordinata dalla Dda, che ha scoperto che l’organizzazione criminale del clan Mallardo, componente della cosiddetta “Alleanza di Secondigliano”, si è attivata per dirimere controversie tra privati e, secondo l’ipotesi accusatoria, per condizionare la campagna elettorale per le elezioni comunali nel settembre del 2020.

Giugliano, arrestati l’ex sindaco Antonio Poziello e membri del clan Mallardo

Tra i reati contestati nella forma aggravata figurano l’associazione di tipo mafioso, lo scambio elettorale politico-mafioso, l’estorsione, la tentata estorsione, l’usura, il trasferimento fraudolento di valori e la corruzione.

Tra le persone finite in manette c’è anche l’ex sindaco di Giugliano, Antonio Poziello. Eletto per la prima volta nel 2015, cinque anni più tardi e dopo essere stato sfiduciato, si era ripresentato al timone di una coalizione, ma era stato sconfitto nella tornata elettorale, battuto dall’attuale sindaco, Nicola Pirozzi del Pd.

Fonte foto: Carabinieri Agenti impegnati nel blitz

Poziello, nei mesi scorsi, è anche stato indagato per l’affidamento del servizio dei rifiuti urbani. Il pm della Procura di Napoli Nord ha chiesto i domiciliari per l’ex sindaco, ma la richiesta è stata respinta dal gip.

Tra i destinatari delle misure cautelari emesse dal gip su richiesta della Dda di Napoli ci sono anche alcuni consiglieri comunali, oltre a elementi di spicco del clan Mallardo.

In totale, i militari hanno notificato 20 arresti in carcere e 5 ai domiciliari. Il gip di Napoli ha emesso anche un decreto di sequestro beni, tra cui rapporti finanziari, terreni, fabbricati, aziende e società, per alcuni milioni di euro. I guadagni delle attività illegali finivano nella “cassa comune” del clan Mallardo, usata per aiutare gli affiliati, anche quelli detenuti, e i loro familiari.

Inoltre, il clan camorristico si sarebbe anche attivato in varie controversie tra privati in disaccordo tra loro.

Chi è Antonio Poziello

Antonio Poziello è nato a Giugliano il 5 maggio 1971. È sposato e ha 2 figli. Secondo quanto lui stesso ha riportato nel suo curriculum, ha una laurea in Giurisprudenza e una in Economia e Commercio.

Inoltre afferma di aver conseguito un master di II livello in “Management sanitario”, un master di I Livello in “E-Government nella Pubblica Amministrazione”, un master di II Livello in “Strategie organizzative e di innovazione nella P.A.” e un master di II livello in “Management delle aziende sanitarie”.

Poziello è anche iscritto all’albo dei giornalisti. Dal 2015 al 2020 è stato sindaco di Giugliano. Alle elezioni del 2020 è stato battuto da Nicola Pirozzi e è andato a ricoprire la carica di consigliere comunale, dimettendosi nell’autunno 2024.

L’ex primo cittadino, per la corsa al voto, era stato sostenuto da Italia Viva e dalle liste Giugliano Libera, Giugliano Unita, Orizzonti, La Città In Movimento, Europa Verde e Sviluppo E Territorio.

Le indagini e le dimissioni da consigliere comunale

Lo scorso ottobre, Poziello ha presentato le sue dimissioni da consigliere comunale di Giugliano. La decisione è giunta a seguito dell’inchiesta giudiziaria che lo vede indagato per presunte irregolarità nella gestione dell’appalto per i rifiuti assegnato alla Teknoservice, durante il suo mandato come primo cittadino.

L’ex sindaco è sospettato di aver facilitato Teknoservice nell’assegnazione dell’appalto, agendo come intermediario tra l’azienda e un funzionario del Provveditorato. Secondo le indagini, Poziello avrebbe fornito dettagli e suggerimenti su come migliorare il progetto presentato, con l’obiettivo di garantirne l’approvazione.