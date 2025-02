Disavventura per Rita De Crescenzo verso Roccaraso, pullman incendiato: "Che paura, siamo bloccati"

Pullman in fiamme sbarra la strada per Roccaraso. A raccontarlo è Rita De Crescenzo, tiktoker napoletana da circa due milioni di follower, tra i fautori dell’invasione della località sciistica in Abruzzo da parte di decine di migliaia di turisti provenienti dalla Campania. L’influencer è rimasta bloccata nella via per raggiungere la località sciistica dell’Alto Sangro, come lei stessa ha raccontato con un video in cui ha parlato di un bus incendiato sulla statale, per diverso tempo chiusa alla circolazione.

L’incendio sul pullman

“Sono a 30 chilometri da Roccaraso, vi giuro” ha detto la 45enne napoletana inquadrandosi in mezzo alla carreggiata, nel video pubblicato sul suo profilo TikTok.

“Guardate qua – ha aggiunto girando lo smartphone verso un camion dei vigili del fuoco – si è incendiato un pullman. Ve lo giuro, tutto bloccato, non possiamo andare né avanti né indietro”. “L’autista non si è fatto niente e nel pullman non c’era nessuno” ha riportato De Crescenzo, raccontando che dopo aver visto il fumo in lontananza “la paura è stata forte”.

L’incendio nel quale è incappata l’influencer è con ogni probabilità quello avvenuto nella tarda serata di sabato 1 febbraio sulla strada statale 650 fondovalle Trignina, all’altezza dello svincolo di Chiauci, in provincia di Isernia. Come riferito dall’Eco dell’Alto Molise, l’autista del bus, senza passeggeri, è stato costretto ad abbandonare il mezzo per le fiamme che si sono sviluppate improvvisamente a bordo, ma è rimasto illeso.

La strada statale è stata completamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del Fuoco, per poi essere riaperta a senso unico alternato in attesa della rimozione del pullman.

L’assenza di Rita De Crescenzo

L’incidente è stato probabilmente uno dei motivi dell’assenza di Rita De Crescenzo a Roccaraso. L’influencer è tra i turisti campani che hanno preso d’assalto la località sciistica nella domenica di 26 gennaio, in seguito alle promozioni di alcune agenzia turistiche per una gita con colazione e pranzo inclusi a 20 euro rimbalzate sui social.

La tiktoker è ritenuta tra i principali responsabili del tam tam che ha portato nel comprensorio circa 260 pullman in una sola giornata.

Fonte foto: ANSA

“Ho solo detto che Roccaraso è un posto bellissimo. La gente è libera di muoversi come vuole. Non posso essere responsabile del comportamento degli altri” aveva commentato dopo l’esplosione del caso, promettendo: “Tornerò domenica prossima e continuerò a raccontare Roccaraso”.

La domenica a Roccaraso

I numeri del precedente fine settimana non si sono ripetuti domenica 2 febbraio, sia grazie al filtro predisposto dalle autorità dopo l’invasione di turisti. Le forze dell’ordine hanno gestito in entrata i pullman arrivati a Roccaraso, circa 60 mezzi a fronte di un limite che era stato fissato a 100 bus.

In totale circa 30mila turisti, rimasti però delusi dalla mancanza di neve fresca.