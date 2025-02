Ascolti tv ieri sabato 1 febbraio chi ha vinto tra Ora o mai più e C'è Posta per te, i dati auditel

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Gran successo per Canale5 nella prima serata di sabato 1 febbraio 2025, con C’è Posta per Te di Maria De Filippi che ha la meglio su Ora o mai più. Il programma Mediaset, infatti, vince nettamente la sfida negli ascolti tv, andando vicino a doppiare il rivale su Rai1 condotto da Marco Liorni che precede In altre parole (La7) sul podio dei dati auditel. In access prime time e preserale non c’è storia, con la Rai che mette a segno la doppietta. Affari Tuoi e L’Eredità (Rai1), battono infatti la concorrenza di Striscia la Notizia e Avanti un altro (Canale5). In prima serata non riescono a salire sul podio Nanny McPhee-Tata Matilda (Italia1), Elsbeth (Rai2), Rapito (Rai3), Io sto con gli ippopotami (Rete4), Accordi & Disaccordi (Nove) e 4 Ristoranti (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv1 febbraio: chi ha vinto tra Ora o mai più, C’è Posta per te, Rapito e In altre parole

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale5, C’è Posta per Te : 4.864.000 spettatori (31.8%);

: 4.864.000 spettatori (31.8%); Rai1, Ora o mai più : 2.256.000 spettatori (16.5%);

: 2.256.000 spettatori (16.5%); La7, In altre parole: 1.091.000 spettatori (7%).

Fuori dal podio:

Italia1, Nanny McPhee – Tata Matilda : 952.000 spettatori (5.2%);

: 952.000 spettatori (5.2%); Rai2, Elsbeth : 847.000 spettatori (4.6%);

: 847.000 spettatori (4.6%); Rai3, Rapito : 732.000 spettatori (4.2%);

: 732.000 spettatori (4.2%); Rete4, Io sto con gli ippopotami : 726.000 spettatori (4.2%);

: 726.000 spettatori (4.2%); Nove, Accordi & Disaccordi : 431.000 spettatori (2.5);

: 431.000 spettatori (2.5); Tv8, 4 Ristoranti: 321.000 spettatori (1.7%).

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 5.731.000 spettatori (30.4%);

: 5.731.000 spettatori (30.4%); Canale5, Striscia la Notizia : 2.977.000 spettatori (15.8%);

: 2.977.000 spettatori (15.8%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.280.000 spettatori (6.9%).

Ai piedi del podio:

Rai3, La Confessione : 904.000 spettatori (4.9%, Finale a 883.000 e il 4.7%);

: 904.000 spettatori (4.9%, Finale a 883.000 e il 4.7%); Rete4, 4 di Sera Weekend : 847.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 754.000 spettatori (4%) nella seconda parte;

: 847.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 754.000 spettatori (4%) nella seconda parte; Rai2, TG2 Post : 442.000 spettatori (2.3%);

: 442.000 spettatori (2.3%); Tv8, 4 Ristoranti : 465.000 spettatori (2.5%);

: 465.000 spettatori (2.5%); Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 297.000 spettatori (1.6%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.127.000 spettatori (25.7%);

: 4.127.000 spettatori (25.7%); Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.984.000 spettatori (21.2%);

: 2.984.000 spettatori (21.2%); Canale5, Avanti un Altro: 2.941.000 spettatori (18.7%).

Fuori dal podio:

Canale5 Avanti il Primo : 2.424.000 spettatori (17.5%);

: 2.424.000 spettatori (17.5%); Rai2, TGSport Sera :: 254.000 spettatori (2.1%);

:: 254.000 spettatori (2.1%); Rai2, Dribbling : 294.000 spettatori (2.2%);

: 294.000 spettatori (2.2%); Rai2, Blue Bloods : 333.000 spettatori con il 2.2% nel primo episodio e 533.000 spettatori con il 3.1% nel secondo episodio

: 333.000 spettatori con il 2.2% nel primo episodio e 533.000 spettatori con il 3.1% nel secondo episodio Italia1, Studio Aperto Mag : 499.000 spettatori (3.4%);

: 499.000 spettatori (3.4%); Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 543.000 spettatori (3.2%).

