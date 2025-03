Selvaggia Lucarelli attacca Simone Cristicchi: "Tre settimane per dire che la madre non aveva l'Alzheimer"

Selvaggia Lucarelli torna a criticare Simone Cristicchi che nelle scorse ore ha spiegato dettagliatamente da quale malattia è stata colpita sua madre, spiegando che non sta combattendo contro l’Alzheimer. Inoltre il cantante ha ringraziato la premier Giorgia Meloni per averlo difeso pubblicamente, aggiungendo di credere che la destra sia più aperta mentalmente della sinistra. Anche questa opinione ha trovato la stroncatura della giornalista.

Simone Cristicchi: “Mia madre non ha l’Alzheimer”. Attacco di Selvaggia Lucarelli

A Sanremo Cristicchi ha portato il brano “Quando sarai piccola”, raccontando che la canzone è ispirata alla vicenda di sua madre malata.

Fin da subito la stampa ha creduto che la donna stesse combattendo contro l’Alzheimer. L’artista, per tutta la settimana sanremese, non ha chiarito che in realtà il genitore ha altri problemi di salute. Un atteggiamento criticato dalla Lucarelli.

Fonte foto: ANSA Selvaggia Lucarelli

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Cristicchi ha spiegato che sua mamma ha avuto “un’emorragia cerebrale dovuta a un’arteria difettosa”. “L’emorragia – ha aggiunto – l’ha resa disabile al cento per cento. Ha una mente lucida intrappolata in un corpo che non risponde più. È in carrozzina”.

Nel corso della chiacchierata con il quotidiano, il musicista ha anche avuto parole positive per la destra di governo. “Tre settimane per dire che la madre non aveva l’Alzheimer e un mese per fare la carezzina alla destra“, ha tuonato Selvaggia Lucarelli su X.

Destra e Giorgia Meloni, cosa ha detto Simone Cristicchi

Che cosa ha dichiarato precisamente Cristicchi sulla destra e su Giorgia Meloni? “Io sono per l’inclusione e sto dalla parte degli ultimi. Mi piace chiunque, al di là dei partiti, faccia scelte di umanità e solidarietà. Come hanno fatto altri giornalisti e commentatori, e molti altri no, la Meloni, che non conosco, ha difeso non tanto me e la mia canzone ma il diritto di cantarla senza per forza vederci sporcizia dentro”.

“Per questo – ha continuato il cantante – la ringrazio molto per le parole che ha speso. Ripeto: a destra ho trovato sempre un’apertura mentale maggiore, mi hanno rispettato per il coraggio e la mia onestà intellettuale”.

“Gli piace la Meloni perché è notoriamente dalla parte degli ultimi, cioè lui”, il commento denso di sarcasmo della Lucarelli su quanto esternato da Cristicchi sulla premier e sulle forze di destra.

Le precedenti critiche di Selvaggia Lucarelli

Non è la prima volta che la giornalista critica l’artista. Era già accaduto durante la settimana sanremese. La scrittrice ha trovato il brano “Quando sarai piccola” troppo retorico e l’atteggiamento del musicista ambiguo.