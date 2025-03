A Barletta bruciata l'auto di Gigi Antonucci consigliere di FdI: "Ho sentito un botto, avvolta dalle fiamme"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’auto di Gigi Antonucci, consigliere comunale e segretario cittadino di FdI, è stata bruciata a Barletta. Il veicolo era parcheggiato in strada alla periferia della città pugliese. I carabinieri, che hanno avviato le indagini sull’accaduto, non escludono alcuna ipotesi, inclusa quella dolosa. “Non voglio pensare al peggio”, ha detto Antonucci.

Bruciata l’auto di Gigi Antonucci a Barletta: cosa è successo

L’automobile del consigliere comunale e segretario cittadino di Fratelli di Italia a Barletta, Gigi Antonucci, è andata a fuoco in un incendio nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 marzo.

Il veicolo, un’auto Suzuki, era parcheggiato in strada in una zona periferica della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Su quanto accaduto hanno avviato le indagini i carabinieri. Al momento, non è esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella dolosa.

Fonte foto: ANSA

Il presidente del Consiglio comunale di Barletta Marcello Lanotte ha espresso solidarietà a Gigi Antonucci.

La reazione di Gigi Antonucci

Dopo che la sua auto è andata distrutta in un incendio, Gigi Antonucci, consigliere comunale e segretario cittadino di FdI a Barletta, ha dichiarato all’agenzia ANSA: “Non so che dire. Quanto accaduto mi lascia senza parole. Spero si sia trattato di un corto circuito e non di altro”. Ancora Antonucci: “Non voglio pensare al peggio. Non ho ricevuto minacce, ma, sa, in politica volano sempre paroloni”.

Il racconto del consigliere di Fratelli d’Italia su quanto accaduto la scorsa notte: “Dormivo, erano quasi le 3 e mezza quando ho sentito un botto. Ho pensato fosse iniziato il ritiro dei rifiuti. Poi ne ho avvertito un altro e mi sono alzato. Dal balcone della mia camera da letto non riuscivo a vedere bene cose stesse succedendo a causa di una siepe. Sono sceso in giardino, ho visto la macchina avvolta dalle fiamme e ho allertato i vigili del fuoco”.

L’incendio è stato spento rapidamente, ma le perplessità e i timori per quanto avvenuto restano.

Il commento del presidente del Consiglio comunale di Barletta

Il presidente del Consiglio comunale di Barletta Marcello Lanotte, a proposito di quanto avvenuto la scorsa notte all’auto di Gigi Antonucci, ha dichiarato: “Oggi ancora di più lo esorto ad andare avanti più determinato e libero che mai, nell’attesa di accertare le cause di questa vicenda”.

Marcello Lanotte ha poi aggiunto: “A nome di tutto il Consiglio comunale esprimo vicinanza umana e istituzionale all’amico Luigi Antonucci e alla sua famiglia”.