Ascolti tv ieri sabato 8 marzo chi ha vinto tra Speciale L'Eredità, C'è Posta per te e In altre parole

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un altro sabato sera da incorniciare per Mediaset. Con C’è Posta per te di Maria De Filippi, su Canale5, infatti arriva il successo negli ascolti della prima serata, con quasi 4 milioni di spettatori che sono rimasti incollati alla tv consentendo alla rete di Cologno Monzese di avere la meglio sulla Rai, che con Marco Liorni e i suo Speciale L’Eredità non va oltre i 2,2 milioni di spettatori e il 15.5% di share. In access prime time si conferma Affari Tuoi (Rai1), mentre in prime time Liorni è riuscito ad avere la meglio su Avanti un altro (Canale5). In prima serata bene I due superpiedi quasi piatti (Rete4), In altre parole (La7), Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio (Italia1), Elsbeth (Rai2), Indovina chi viene a cena (Rai3), 4 Ristoranti (Tv8) e Accordi & Disaccordi (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 8 marzo: chi ha vinto tra C’è Posta per Te, Speciale L’Eredità, In altre parole e I due superpiedi quasi piatti

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, C’è Posta per Te : 3.897.000 spettatori (28.2%);

: 3.897.000 spettatori (28.2%); Rai1, Speciale L’Eredità : 2.253.000 spettatori (15.5%);

: 2.253.000 spettatori (15.5%); Rete4, I due superpiedi quasi piatti: 857.000 spettatori (5.6%).

Fuori dal podio:

Rai2, Elsbeth : 550.000 spettatori (3.3%);

: 550.000 spettatori (3.3%); Italia1, Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio : 856.000 spettatori (5.2%);

: 856.000 spettatori (5.2%); Rai3, Indovina Chi Viene a Cena : 739.000 spettatori (4.4%);

: 739.000 spettatori (4.4%); La7, In Altre Parole : 862.000 spettatori (5.2%);

: 862.000 spettatori (5.2%); Tv8, 4 Ristoranti : 301.000 spettatori (1.8%);

: 301.000 spettatori (1.8%); Nove, Accordi & Disaccordi: 452.000 spettatori (2.9%).

Fonte foto: ANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 5.278.000 spettatori (30%);

: 5.278.000 spettatori (30%); Canale5, Striscia la Notizia : 2.562.000 spettatori (14.6%);

: 2.562.000 spettatori (14.6%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.196.000 spettatori (6.8%).

Ai piedi del podio:

Rai2, TG2 Post : 302.000 spettatori (1.7%);

: 302.000 spettatori (1.7%); Rai3, La Confessione : 70.000 spettatori (4.5% – Finale a 613.000 e il 3.4%);

: 70.000 spettatori (4.5% – Finale a 613.000 e il 3.4%); Rete4, 4 di Sera Weekend : 852.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 779.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte;

: 852.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 779.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte; Tv8, 4 Ristoranti : 394.000 spettatori (2.3%);

: 394.000 spettatori (2.3%); Nove, Fratelli di Crozza: 435.000 spettatori (2.5%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.879.000 spettatori (25.7%);

: 3.879.000 spettatori (25.7%); Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 2.683.000 spettatori (21.3%);

: 2.683.000 spettatori (21.3%); Canale5, Avanti un Altro! Story: 2.886.000 spettatori (20.1%).

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo! Story : 2.125.000 spettatori (18%);

: 2.125.000 spettatori (18%); Rai2, Special Olympics : 308.000 spettatori (2.3%);

: 308.000 spettatori (2.3%); Rai2, TGSport Sera : 239.000 spettatori (1.4%);

: 239.000 spettatori (1.4%); Italia1, Studio Aperto Mag : 409.000 spettatori (3.1%);

: 409.000 spettatori (3.1%); Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 646.000 spettatori (4%);

: 646.000 spettatori (4%); Rai3, l’appuntamento con i TGR : 2.054.000 spettatori (13.1%);

: 2.054.000 spettatori (13.1%); Rai3, Blob : 769.000 spettatori (4.6%);

: 769.000 spettatori (4.6%); Rete4, La Promessa : 708.000 spettatori (4.3%);

: 708.000 spettatori (4.3%); La7, Famiglie d’Italia : 264.000 spettatori (1.9%);

: 264.000 spettatori (1.9%); Tv8, 4 Hotel : 232.000 spettatori (1.5%);

: 232.000 spettatori (1.5%); Nove, Little Big Italy: 340.000 spettatori (2.4%).