Selvaggia Lucarelli attacca Fedez dopo lo sfogo social contro Corona: "Potevi fermarlo prima, denuncialo"

Selvaggia Lucarelli, storica “nemica” di Fedez, torna ad attaccare il rapper. Questa volta, l’occasione è il suo recente sfogo, in cui ha ammesso di essersi pentito di aver confidato a Fabrizio Corona i suoi tormenti sentimentali legati a Chiara Ferragni e Angelica Montini. Per la giornalista, Fedez ha usato Corona come megafono ma il gioco gli si è infine rivoltato contro.

Selvaggia Lucarelli contro Fedez

Nelle storie pubblicate su Instagram, Selvaggia Lucarelli si rivolge a Fedez definendolo “Falena”, mentre Fabrizio Corona diventa “pianta infestante”.

“Falena”, è un vecchio epiteto che la giornalista utilizza per apostrofare il rapper imputandogli di venire attratto dalla luce altrui, essendo privo di luce propria.

Nella sua ultima storia, Lucarelli accusa Fedez di avere passato un intero anno a raccontare i suoi segreti più intimi a Fabrizio Corona, segreti che l’ex re dei paparazzi ha poi puntualmente diffuso ai quattro venti.

“Un anno di anteprime sui cavoli tuoi”, accusa la giornalista, “facendo del male a tante persone”. “E hai continuato a raccontargli i fatti tuoi, ben sapendo a chi li stavi raccontando”.

Secondo Lucarelli, Fedez avrebbe utilizzato Corona come una sorta di buca delle lettere per diffondere i propri pensieri e la propria versione dei fatti: “E certo non ignorando l’uso che ne faceva”.

“Adesso la narrazione è diventata che la pianta infestante ha fatto tutto da sola. E tu, vittima, subivi”, attacca Selvaggia Lucarelli.

“Potevi fermarlo prima, smettendo di dargli in pasto i dettagli più pruriginosi della tua vita e di quella di altre persone. E invece ti sei fermato, sì, ma solo perché è il primo video in cui anziché fare male agli altri ti è arrivato il rinculo“.

L’invito di Selvaggia Lucarelli a Fedez

In caso Fabrizio Corona avesse “raccontato bugie” e “pubblicato chat, video e telefonate” senza consenso, Selvaggia Lucarelli fa un invito a Fedez, cioè “denuncialo“.

Poi la giornalista punge il rapper tirando in ballo i loro pregressi: “Hai denunciato me per ‘bimbominkia’ e chiedi 150.000 euro per mie dichiarazioni, sono certa che farai lo stesso con la pianta infestante”, conclude ironicamente.

Lucarelli aveva precedentemente attaccato Corona, accusandolo di pubblicare video violenti sul suo podcast intitolato Falsissimo.

Le querele di Fedez contro Lucarelli

Selvaggia Lucarelli aveva dato del “bimbominkia” a Fedez dopo la lite con l’ex amico e socio Luis Sal per il podcast Muschio Selvaggio. Fedez non l’aveva presa bene e aveva querelato.

A novembre 2024 Lucarelli rivelò che Fedez l’aveva denunciata due volte, chiedendo un risarcimento da 50.000 euro e un altro da 150.000.