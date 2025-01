Selvaggia Lucarelli contro Corona per le rivelazioni su Fedez e Ferragni, lui svela il dettaglio sul figlio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È scontro a distanza tra Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona. La giornalista ha risposto all’ex paparazzo dopo che lui l’ha definita “cicciona” e “stronza” nei video in cui parla di gossip su Fedez e Chiara Ferragni. Una replica che è stata poi seguita da un botta e risposta sui social, con Corona che ha tirato in ballo il figlio di Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli contro Fabrizio Corona

La risposta di Selvaggia Lucarelli a Fabrizio Corona sul caso Ferragnez è arrivata con un articolo a pagamento sul suo Substack, pubblicato giovedì 30 gennaio.

La giornalista e blogger afferma di non aver risposto prima a Corona se non con quell’articolo per evitare di dargli ulteriore visibilità.

Lucarelli definisce Corona “una pianta infestante che ha soffocato tutti” e dice che i suoi contenuti, i video del suo Falsissimo su Fedez e Chiara Ferragni, non sono gossip ma violenza.

“Non è gossip ma violenza”

Lucarelli però non se la prende soltanto con Corona ma anche con tutti coloro che lo seguono e lo sostengono consumando le sue storie.

“Il vero contenuto di quel video non è ciò che state commentando tutti come tristi comari”, scrive la giudice di Ballando con le Stelle.

“Il vero contenuto siete voi che di quel video vedete solo quello (il gossip). Ed è indizio inchiodante che quella pianta infestante ha soffocato anche voi”.

“Non vi accorgete – continua – della violenza su più livelli che c’è nel video e del fatto che quella violenza la state legittimando e moltiplicando sulle vostre pagine”.

Corona risponde parlando del figlio di Lucarelli

A stretto giro la replica di Fabrizio Corona, che sulle storie sulla sua pagina Instagram tira in ballo il figlio di Selvaggia Lucarelli.

L’ex paparazzo posta screenshot di vecchi articoli in cui la giornalista attacca Flavio Briatore e rivela che il giovane lavora come cameriere al Crazy Pizza dell’imprenditore.

La replica di Lucarelli

La replica di Selvaggia Lucarelli alla storia di Corona non si è fatta attendere, sempre su Instagram.

“Il coinvolgimento gratuito di mio figlio, un semplice cameriere che vive felice lontano dai social ed estraneo a queste dinamiche, conferma la violenza di questa gente che voi state legittimando, esaltando, sdoganando”, scrive Lucarelli.

“Tutto questo ha una immensa pericolosità sociale, come sempre sottovalutata”, aggiunge.