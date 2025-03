Ascolti tv ieri venerdì 7 marzo chi ha vinto tra The Voice Senior, Le onde del passato e Quarto Grado

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La Rai ha completato il tris nella giornata di venerdì 7 marzo per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato la tv di Stato sia nel preserale con L’Eredità su Rai 1, che nell’access prime time, dove Affari Tuoi ha superato Striscia la Notizia (Canale 5). In prima serata è stato lo show The Voice Senior a chiudere davanti a Le onde del passato (Canale 5) e Quarto Grado (Rete4). Ai piedi del podio La legge dei più forti (Italia1), Fratelli di Crozza (Nove), Propaganda Live (La7), Una boccata d’aria (Rai2), Far West (Rai3) e Masterchef (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 7 marzo: chi ha vinto tra The Voice Senior, Le onde del passato, Quarto Grado e Fratelli di Crozza

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai1, The Voice Senior: 3.723.000 spettatori (23,3%);

3.723.000 spettatori (23,3%); Canale5, Le Onde del Passato: 2.270.000 spettatori (13,5%);

2.270.000 spettatori (13,5%); Rete4, Quarto Grado: 1.379.000 spettatori (9,8%).

Fuori dal podio:

Italia1, La legge dei più forti : 961.000 spettatori (5,4%);

: 961.000 spettatori (5,4%); Nove, Fratelli di Crozza : 948.000 spettatori (5,1%)

: 948.000 spettatori (5,1%) La7, Propaganda Live: 871.000 spettatori (6,4%).

Rai2, Una boccata d’aria: 708.000 spettatori (3,8%);

708.000 spettatori (3,8%); Rai3, Far West : 616.000 spettatori (3,8%);

: 616.000 spettatori (3,8%); Tv8, Masterchef: 390.000 spettatori (2,6%).

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 5.660.000 spettatori (27,6%);

: 5.660.000 spettatori (27,6%); Rai1, Cinque Minuti : 4.489.000 spettatori (23%);

: 4.489.000 spettatori (23%); Canale5, Striscia la Notizia: 2.888.000 spettatori (14,1%);

Ai piedi del podio:

La7, Otto e mezzo: 1.670.000 spettatori (8,1%);

1.670.000 spettatori (8,1%); Rai3, Un Posto al Sole: 1.462.000 spettatori (7,1%);

1.462.000 spettatori (7,1%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.298.000 spettatori (6,4%);

: 1.298.000 spettatori (6,4%); Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.110.000 spettatori (5,6%);

1.110.000 spettatori (5,6%); Rete4, 4 di Sera – prima parte: 1.011.000 spettatori (5,1%);

1.011.000 spettatori (5,1%); Rete4, 4 di Sera – seconda parte: 918.000 spettatori (4,4%);

918.000 spettatori (4,4%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 602.000 spettatori (3%);

: 602.000 spettatori (3%); Tv8, Celebrity Chef: 431.000 spettatori (2,1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.389.000 spettatori (26%);

: 4.389.000 spettatori (26%); Canale5, Avanti un altro : 3.191.000 spettatori (19,9%);

: 3.191.000 spettatori (19,9%); Rai1, L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.187.000 spettatori (23,1%).

Fuori dal podio:

Rai3, TGR: 2.244.000 spettatori (12,3%);

2.244.000 spettatori (12,3%); Canale5 Avanti il Primo : 2.182.000 spettatori (16,9%);

: 2.182.000 spettatori (16,9%); Rai3, Blob: 914.000 spettatori (4,9%);

914.000 spettatori (4,9%); Rete4, La Promessa : 864.000 spettatori (4,6%);

: 864.000 spettatori (4,6%); Rai3, Via dei Matti n.0 : 794.000 spettatori (4,1%);

: 794.000 spettatori (4,1%); Rai2, Blue Bloods – secondo episodio : 676.000 spettatori (3,6%);

: 676.000 spettatori (3,6%); Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 524.000 spettatori (2,9%);

524.000 spettatori (2,9%); Rai2, Blue Bloods – primo episodio : 523.000 spettatori (3,3%);

: 523.000 spettatori (3,3%); Rai2, TgSport Sera : 497.000 spettatori (3,9%);

: 497.000 spettatori (3,9%); Italia1, Studio Aperto Mag: 383.000 spettatori (2,6%);

383.000 spettatori (2,6%); Tv8, 4 Ristoranti: 364.000 spettatori (2,1%);

364.000 spettatori (2,1%); La7, Famiglie d’Italia: 298.000 spettatori (2%);

298.000 spettatori (2%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 310.000 spettatori (1,8%).