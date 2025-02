Bimba caduta dal terzo piano ad Ancona gravissima, soccorsa in strada dal vicino: è in fin di vita

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Preoccupazione ad Ancona per le condizioni di una bimba di 5 anni, precipitata in strada dal terzo piano di un palazzo, dopo un volo di diversi metri di altezza. Soccorsa da un vicino di casa, la piccola è stata poi trasferita d’urgenza in ospedale, dov’è ora ricoverata in gravissime condizioni. Forze dell’Ordine sul posto per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

La bimba precipitata ad Ancona

Nella tarda mattinata di oggi – sabato 1 febbraio 2025 – intorno alle ore 11:15, un incidente si è verificato in una palazzina di via Rovereto ad Ancona, nelle Marche.

Secondo le informazioni fin qui raccolte, per cause ancora da chiarire una bimba di appena 5 anni, è precipitata dall’appartamento al terzo piano dello stabile, finendo in strada dopo un volo di circa sette metri.

La zona di Ancona dove si trova l'appartamento dal qual è precipitata una bimba di 5 anni, ricoverata in gravissime condizioni

In seguito all’incidente la bimba sarebbe stata soccorsa da un vicino di casa, che l’ha portata nel proprio appartamento ed ha poi allertato i soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono quindi accorsi gli operatori della Croce Rossa di Ancona, il personale medico del 118 giunto con un’automedica, gli agenti della Squadra Mobile, della Scientifica e diverse Volanti della Polizia di Stato.

La piccola è stata quindi trasportata d’urgenza al vicino ospedale materno infantile “Salesi”, dov’è ora ricoverata in gravissime condizioni. La bimba sarebbe difatti in pericolo di vita, ma secondo alcune indiscrezioni, come riportato anche da Fanpage, non ci sarebbero organi compromessi né emorragie.

Nel frattempo, le Forze dell’Ordine accorse sul luogo dell’incidente hanno iniziato i rilievi necessari alla ricostruzione di quanto accaduto, e non è escluso che possano ascoltare diversi testimoni e, se possibile, ricorrere alle immagini delle telecamere di videosorveglianza eventualmente presenti nella zona.

La dinamica dell’incidente

Ancora da chiarire come la piccola, una bambina originaria del Sud America nata nel 2019, possa essere caduta dal balcone del terzo piano della palazzina.

La bimba, che sarebbe alle prese con problemi di disabilità, dopo essere volata dal balcone è fortunatamente precipitata sul giardino dell’abitazione, che ha attutito l’impatto.

Molti i dubbi che al momento contornano la vicenda: non è chiaro chi stesse badando alla bambina quando è caduta dal balcone, né perché fosse stata lasciata lì. Bisognerà quindi attendere i risultati delle indagini per avere chiarimenti su quanto accaduto.