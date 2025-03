Palazzina crolla a Bari in via De Amicis, si scava tra le macerie: l'edificio era stato evacuato da poco

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Una palazzina è improvvisamente crollata a Bari, nel quartiere Carassi, tra via De Amicis e via Pinto. Le macerie hanno invaso il marciapiede adiacente l’edificio, travolgendo alcune auto in sosta. In corso le operazioni congiunte di vigili del fuoco, polizia e ambulanze, per salvare alcune persone rimaste intrappolate sotto i detriti.

Crollata una palazzina a Bari

Paura nel quartiere Carassi di Bari, dove una palazzina è collassata poco prima delle ore 19 di mercoledì 5 marzo.

Macerie e detriti si sono riversati sulle strade attorno all’edificio, travolgendo alcune automobili in sosta.

I media locali segnalano che l’intero isolato si trova senza corrente elettrica e che le vie circostanti sono state chiuse al traffico.

I vigili del fuoco, assieme agli agenti della polizia locale e al personale del 118 stanno cercando tra le macerie.

La palazzina era disabitata, ma alcune persone si trovavano al suo interno. I soccorritori hanno sentito le urla di una donna provenienti dalle macerie.

Stando ai primi accertamenti, l’edificio sarebbe imploso a seguito del cedimento di un pilastro centrale. Non è ancora chiaro quante persone siano coinvolte nel crollo.

Già sgombrato l’edificio in via De Amicis

Nel mese di febbraio, la palazzina di via Edmondo De Amicis era stata sgomberata in quanto ritenuta pericolante.

Le 20 famiglie che vi abitavano erano state fatte evacuare, ma altre persone vi avevano trovato rifugio in seguito. Tra queste, si cerca una donna anziana.

Lo sgombero era stato imposto da un’ordinanza comunale a causa di problemi statici relativi a un pilastro centrale.

Pochi giorni prima del crollo dell’edificio, la proprietà aveva avviato i lavori edili di consolidamento.

Le parole del sindaco Leccese

Sul luogo del disastro è giunto anche il sindaco di Bari, Vito Leccese.

“Ci dobbiamo impegnare per verificare se c’è qualcuno e salvare loro la vita”: sono le parole del primo cittadino.

Leccese ha affermato: “La priorità è capire se ci sono delle vittime, delle persone che, malgrado il divieto di accesso, frequentassero quegli appartamenti”.

I tecnici del Comune e i vigili del fuoco stanno effettuando delle verifiche per capire se sia a rischio anche la palazzina adiacente e, in caso, effettuarne tempestivamente lo sgombero.