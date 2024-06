Chi è Vito Leccese nuovo sindaco di Bari dopo Antonio Decaro: i risultati del ballottaggio

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Al termine sello scrutinio del secondo turno elettorale, Vito Leccese è stato eletto nuovo sindaco di Bari, prendendo il testimone di Antonio Decaro con un netto distacco sul rivale politico di centrodestra, Fabio Romito: i risultati del ballottaggio.

Vito Leccese, il nuovo sindaco

Dopo dieci anni di amministrazione di Antonio Decaro, Bari ha un nuovo primo cittadino: si tratta di Vito Leccese, che al ballottaggio ha sconfitto Fabio Romito ed è quindi stato eletto sindaco del capoluogo pugliese.

Vito Leccese, classe 1962, è riuscito a tenere l’asticella politica di Bari puntata sul centrosinistra, esattamente dov’è stata dal 2004, quando Michele Emiliano sconfisse il candidato di Forza Italia Luigi Lobuono, succedendo a Simeone Di Cagno Abbrescia, sindaco di centrodestra.

Il post di congratulazioni di Michele Emiliano dopo i risultati del ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco di Bari, vinto da Vito Leccese, che prende così il posto di Antonio Decaro

Leccese è arrivato al ballottaggio sostenuto dal centrosinistra e con l’appoggio del M5S, il cui candidato, Michele Laforgia, è uscito sconfitto al primo turno. Il secondo turno ha visto protagonisti Leccese e Romito, sostenuto dalla coalizione centrodestra, che ha poi fatto i complimenti al nuovo sindaco.

I risultati del ballottaggio a Bari

Con tutte e 345 le sezioni scrutinate, i risultati sono ormai definitivi: Vito Leccese ha ottenuto il 70,27% delle preferenze, con 72.038 voti a suo favore, contro il 29,73% (30.481 voti) ottenuti dal suo rivale politico.

L’affluenza alle urne è stata però molto bassa, con 103.672 votanti su 276.242 elettori, ovvero il 37,53% degli aventi diritto. Un dato sottolineato anche da Fabio Romito che, ai microfoni di Bari Today, ha fatto gli auguri a Leccese, ma ha chiarito che “la politica dovrà interrogarsi se due terzi dei baresi hanno scelto di non scegliere”.

“A scegliere il nuovo sindaco della città è stato poco più di un terzo della popolazione – ha aggiunto poi Romito – Dovremo chiederci perché la gran parte di Bari non si è appassionata a questa campagna elettorale”

Il successore di Antonio Decaro

Un tema ripreso anche nelle prime parole da sindaco di Vito Leccese: “In queste circostanze si dice ‘Sarò il sindaco di tutti’, ed è vero, ma vorrei essere in particolar modo il sindaco di tutti quelli che in questa campagna elettorale si sono detti o sentiti trascurati, di tutti coloro che non hanno partecipato”.

Il nuovo primo cittadino, la cui amministrazione sarà in continuità con quello del suo predecessore Antonio Decaro, ha voluto poi ringraziare Michele Laforgia per il suo sostegno, e ha ammesso di aver “apprezzato la telefonata di Romito, spero che in Consiglio comunale si possa ricomporre un rapporto dialettico ordinario nell’esclusivo interesse della città”.

“Siamo solo all’inizio perché il duro lavoro comincerà solo dalla proclamazione – ha poi concluso Vito Leccese – È un risultato straordinario, che va oltre le aspettative”.