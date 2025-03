Allarme a Gallarate con 31 bambini della scuola Manzoni in ospedale: possibile intossicazione in mensa

31 bambini che frequentano a Gallarate la scuola primaria Manzoni-Madonna in Campagna si sono sentiti male dopo aver pranzato in mensa. I bimbi sono stati colpiti da nausea, vomito e dissenteria, sintomi tipici nei casi di intossicazione alimentare. Per il momento, però, non è stata ancora chiarita la causa che ha provocato l’episodio.

Gallarate, 31 bambini si sono sentiti male alla scuola Manzoni

I piccoli che sono stati male sono tutti stati portati in ospedale, come riferito dal quotidiano Il Giorno. Sul posto si sono precipitati diversi mezzi sanitari e gli alunni sono stati smistati nei pronto soccorso di Gallarate e Busto Arsizio.

Quattro bambini sono stati tenuti in osservazione e dimessi dopo qualche ora. Fortunatamente, nessuno è in condizioni critiche.

Dopo l’episodio, il comune di Gallarate ha immediatamente attivato il protocollo previsto per situazioni di questo tipo. Così ha provveduto ad informare l’Agenzia per la tutela della salute dell’Insubria (Ats) ed ha contattato un tecnologo alimentare per analizzare il cibo servito ai ragazzini.

Cosa comprendeva il menù del giorno

Il menù del giorno comprendeva ditalini con lenticchie, provolone, fagiolini all’olio, pane e arance, pietanze ritenute a basso rischio microbiologico.

L’Ats ha contattato i carabinieri, che si sono recati nella scuola per effettuare i prelievi sui campioni delle vivande consumate dai bimbi in mensa.

Al momento, nessuno dei genitori ha sporto denuncia. Autorità e forze dell’ordine sono al lavoro per chiarie le cause che hanno innescato l’accaduto.

Cosa è emerso dalla prima relazione del tecnologo

La prima relazione effettuata dal tecnologo alimentare del comune ha certificato “conformità delle procedure svolte e delle materie prime utilizzate” alla mensa e non esclude altre ipotesi oltre l’intossicazione.

I pasti serviti nella giornata in cui i 31 bambini si sono sentiti male sono stati 2.949, ma i malori accertati sono stati riscontrati in un solo plesso. Questo ha spinto il tecnologo a pensare di “non ritenere riconducibile ai piatti proposti” i disturbi che hanno colpito gli alunni.

L’esperto ha inoltre spiegato che “i brevi tempi intercorsi tra la comparsa dei sintomi e il consumo del pasto, in alcuni casi, rendono improbabile che si tratti di una causa di contaminazione di tipo microbiologico, che richiede tempi di incubazione più lunghi”.