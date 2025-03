Altra truffa col metodo del "finto incidente", 55enne arrestato a Padova: migliaia di euro scovati in un B&B

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Padova per estorsione ai danni di una donna di 54 anni. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di martedì 4 marzo, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato il sospettato, già noto per precedenti truffe telefoniche, e lo hanno fermato mentre si trovava in città.

Il modus operandi del truffatore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’uomo, originario della Campania e residente a Napoli, aveva messo in atto il suo piano a Trento. Utilizzando il metodo del “finto incidente/finto carabiniere”, aveva minacciato la vittima telefonicamente, inducendola a consegnare denaro e gioielli come cauzione per evitare la presunta detenzione di un familiare.

La fuga e l’arresto

Dopo il crimine, l’uomo era fuggito a bordo di una Lancia Y blu, avvistata mentre si dirigeva verso Bassano del Grappa e successivamente entrava nel capoluogo padovano. Gli agenti della Squadra Mobile di Padova hanno predisposto un servizio di controllo che ha portato all’individuazione e all’arresto del sospettato in via Trieste.

Recupero della refurtiva

Durante la perquisizione, sono stati trovati 3.350 euro in contanti e gioielli appartenenti alla vittima, nascosti in un B&B. Gli oggetti recuperati, tra cui orecchini in oro e anelli con pietre preziose, saranno restituiti alla legittima proprietaria.

Un reato odioso

Il Questore di Padova, Marco Odorisio, ha sottolineato la gravità di questi reati, che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione, causando non solo danni economici ma anche un profondo disagio emotivo nelle vittime.

Fonte foto: IPA