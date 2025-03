Barbara Palombelli a Forum apre col ricordo di Eleonora Giorgi e racconta l'ultima telefonata dalla clinica

“Buona giornata a tutti, bentornati a Forum”. Poi, il video dedicato a Eleonora Giorgi, morta poche ore prima. Si è aperta così la puntata della trasmissione di Rete 4, condotta da Barbara Palombelli, in cui lavora anche il figlio dell’attrice scomparsa a 71 anni, Paolo Ciavarro. Al rientro in studio, il saluto commosso della conduttrice.

Il video dedicato a Eleonora Giorgi dalla trasmissione Forum è durato circa 2 minuti.

Si alternano le immagini dell’attrice, sia quelle in giovane d’età che quelle degli ultimi anni, dopo la diagnosi del tumore al pancreas.

Non mancano spezzoni sul nipote e sui figli, tra cui quelli con Paolo Ciavarro, che lavora propria a Forum, dove la madre era stata qualche volta ospite.

Visibilmente commossa Barbara Palombelli, che dopo il video ha ripreso la linea salutando l’amica appena scomparsa:

“Questa immagine, l’ultima che avete visto, è stata scattata da Nicoletta Ercole , una nostra amica, nella presentazione del libro di Andrea Rizzoli, primogenito di Eleonora. Accanto a noi c’è Francesca Rivelli, ossia Ornella Muti . E insomma… eravamo delle ragazzine con tante speranze, con tanti sogni. Eleonora, nell’ ultima telefonata che mi ha fatto lei dalla clinica, pochi giorni fa, mi ha detto: ‘Ricordati sempre, ricorda anche ai miei figli, che siamo state delle ragazzine felici, che avevamo tanti sogni, e che avevamo anche tanto coraggio . Ecco, questa era proprio la parola chiave per raccontare Eleonora, questo anno e mezzo di questo lungo film, che lei ha in qualche modo regalato, credo a tutte le persone che hanno una malattia o un familiare malato . Bisogna vivere bene fino alla fine, anche l’ultimo giorno ei ha voluto incontrare il nipotino, si affacciava alla finestra della clinica, guardava gli aironi che volavano”.

E ancora:

Prima di iniziare la trasmissione, Barbara Palombelli ha poi dedicato un pensiero ai figli Andrea Rizzoli (che sulla madre ha scritto un libro) e Paolo Ciavarro, che pochi giorni fa, proprio a Forum, insieme alla conduttrice aveva confermato come la 71enne stesse “per salutarci“:

“Lo sapete, io non mi scrivo mai niente, nessuno mi scrive mai niente, vado sempre a braccio, improvviso. Ma voglio solo concludere, prima di presentare la causa di questa mattina, dicendo che Eleonora ha avuto due angeli accanto: i figli, Andrea e Paolo. Paolo l’abbiamo apprezzato in questi 8 anni e più qui a Forum, insomma… due ragazzi così sono davvero, davvero, un modello per tutti i ragazzi italiani, che spesso raccontiamo male, che spesso diciamo che sono ragazzi svogliati, che vogliono passare il fine settimana a farsi le canne, a sballarsi… ecco, io vorrei che questi ragazzi fossero d’esempio a tutti i figli di persone che non stanno bene”.