Come sta Eleonora Giorgi, le ultime notizie sull'attrice ricoverata non sono buone: "Sta per salutarci"

Le ultime notizie sulle condizioni di salute di Eleonora Giorgi non sono positive. A dare al pubblico l’aggiornamento è stata Barbara Palombelli nell’ultima puntata di Forum, dove lavora il figlio dell’attrice Paolo Ciavarro. L’interprete di Borotalco e tanti altri film ha un tumore al pancreas da oltre un anno.

Le ultime notizie su Eleonora Giorgi

“Eleonora ci sta per salutare“, sono le parole di Barbara Palombelli davanti al pubblico di Forum. Di fianco alla conduttrice c’era il secondogenito di Giorgi, Paolo.

“Voglio dargli un abbraccio. Noi apprezziamo molto che oggi Paolo – ha aggiunto la presentatrice – abbia lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta”.

Fonte foto: ANSA

“Come sapete noi stiamo seguendo questa storia, come tutta Mediaset – ha concluso Palombelli – perché vogliamo bene a Paolo ma soprattutto vogliamo stare accanto a una donna che ormai è entrata nel cuore di tutti gli italiani”.

L’ultima intervista di Eleonora Giorgi

Qualche giorno fa Eleonora Giorgi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha fatto sapere di trovarsi in ospedale a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni. L’attrice ha spiegato di essere sottoposta alla terapia del dolore e di dover assumere morfina e cortisone.

“Non c’è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi“, ha detto raccontando di avere un’ampolla al collo e l’ossigeno e di essere tenuta in vita non perché ci sia speranza di guarigione, “ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo”.

Giorgi ha anche confessato di non essere spaventata dalla morte: “La mia anima è pronta a essere portata via con il vento”.

La vicinanza della famiglia e dei figli

A supportare Eleonora Giorgi ci sono i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro con le rispettive mogli e i nipotini tra cui Gabriele, nato tre anni fa dal secondogenito e Clizia Incorvaia.

“Le mie giornate le trascorro con la mia famiglia, sono sempre a casa di Paolo e Clizia, trascorro le mie tre orette con il mio nipotino Gabriele e Nina, la figlia di Clizia, giochiamo e ci divertiamo e, poi, torno a casa”, aveva detto Eleonora tempo fa.

La malattia di Eleonora Giorgi

Nel novembre 2023 Eleonora aveva annunciato la diagnosi di tumore al pancreas. Nei mesi scorsi ha fatto sapere che la malattia stava progredendo arrivando anche al cervello, lasciando poco spazio anche alla più piccola speranza di guarigione.

Al Corriere della Sera, a fine gennaio, Andrea Rizzoli aveva rivelato che la madre non stava bene ma che la famiglia avrebbe fatto “il necessario affinché il tempo che le resta sia piacevole, ma non possiamo fare nulla per allungarlo. Ci siamo goduti ogni istante con una intensità prima inimmaginabile. E continueremo fino all’ultimo giorno“.

Chi è Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi è un’attrice e regista molto amata, che negli anni si è costruita una carriera straordinaria. È nata a Roma il 21 ottobre 1953 e ha origini ungheresi e inglesi. Negli anni ’70 è stata considerata una sex symbol, nel corso della sua carriera è stata candidata a diversi premi, tra cui la vittoria del David di Donatello nel 1982 per il film Borotalco con Carlo Verdone.

Sempre negli anni ’80 ha recitato in altri film di enorme successo per poi spostarsi nel piccolo schermo con alcune parti in progetti come Morte di una strega, Lo zio d’America e I Cesaroni. Il debutto come regista risale al 2003 con Uomini & donne, amori & bugie. A distanza di anni, nel 2009, è tornata alla regia con L’ultima estate. Poi un periodo di pausa e il ritorno in scena in My Father Jack e Attesa e cambiamenti.

Giorgi ha partecipato anche a numerosi programmi Tv e reality come Ballando con le stelle, Grande Fratello Vip 3 e Il cantante mascherato 3.

Dal punto di vista sentimentale è stata sposata con l’editore Angelo Rizzoli, con cui ha un figlio di nome Andrea, nato nel 1980.

Nel 1993 è convolata in seconde nozze con Massimo Ciavarro da cui ha avuto il figlio Paolo. Dopo tre anni i due hanno divorziato, mantenendo un ottimo rapporto. Da quel momento fino al 2007 è stata legata al romanziere Andrea De Carlo.