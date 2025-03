Torino, i carabinieri arrestano borseggiatrice colta in flagrante in via Cernaia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto per furto il bilancio di un intervento decisivo compiuto da due Carabinieri irpini, liberi dal servizio, in pieno centro a Torino. Alla fine di febbraio, in via Cernaia, una borseggiatrice è stata fermata mentre sottraeva un telefono cellulare a una coppia di anziani.

Intervento dei Carabinieri irpini

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, i due militari, padre e figlio, si trovavano in vacanza nel capoluogo piemontese con i propri familiari. Il padre, Maresciallo dei Carabinieri e comandante della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo, e il figlio, arruolato da circa un anno presso una Stazione dell’Arma in provincia di Cuneo, hanno notato la scena mentre percorrevano via Cernaia a bordo della loro autovettura.

Arresto della borseggiatrice

Senza esitazione, i due Carabinieri sono scesi dal veicolo e hanno bloccato la presunta borseggiatrice, una 38enne di origini marocchine, residente a Torino e già nota alle forze dell’ordine per episodi analoghi. Dopo aver recuperato il telefono e restituito la refurtiva alla legittima proprietaria, i militari hanno proceduto all’arresto della donna, gravemente indiziata del reato di furto aggravato.

Conseguenze legali

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la 38enne è stata posta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. I provvedimenti a carico della persona citata sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.

Fonte foto: IPA